Cum se înțelege Theo Rose cu ceilalți jurați de la Vocea României? Artista a vorbit despre felul în care au primit-o colegii ei

Theo Rose va împărți cu Smiley același scaun la Vocea României, iar artista are șansa de a descoperi voci unice în cadrul emisiunii. Recent, cântăreața a vorbit despre felul în care ceilalți colegi ai ei au primit-o.

Theo Rose este una dintre surprizele noului sezon Vocea României, iar vedeta are șansa de a descoperi alături de Smiley noi voci senzaționale și de a le șlefui pentru a transforma un concurent talentat într-un adevărat artist.

Theo Rose împarte același scaun cu Smiley, iar vedeta a vorbit despre primirea pe care ceilați colegi din juriu i-au oferit-o.

„E o ciondăneală foarte mișto, dar și așa, sunt înțepături reale, că noi ne certăm acolo la modul foarte serios, pentru concurenți. Mi-au trebuit vreo două zile să îmi găsesc locul exact în scaun, că am avut niște mici rețineri.[...]

Bă, sunt mai mică decât oamenii ăștia de aici!, nu poți să fii obraznic, nu poți să le întorci niște vorbe, trebuie să o faci cumva cu tact, adică trebuie să fie cu o limită a bunului-simț. Dar și ei au fost foarte drăguți cu mine, și Tudor Chirilă de care m-am temut un pic. E de o inteligență extraordinară, te face la un moment dat să te simți vulnerabil, slab, în fața lui. Și știe să facă un moment din orice spune, ceea ce e extraordinar!”, a povestit Theo Rose pentru Cancan.

Theo Rose are multe alte planuri de viitor pe lângă emisiunea unde este jurată. Vedeta a primit primul ei rol într-un serial de la ProTV, iar fanii o vor putea urmări pe micile ecrane, așa cum nu au mai văzut-o până acum.

"Sunt oamenii ăștia care mă observă, mă descoperă, mai găsesc în mine câte o valență și se gândesc cum ar putea să o fructifice. Și uite așa am ajuns să joc și în serialul ăsta. Cred că e proiectul pe care îl desfășor cu cea mai mare fericire. Aici, am descoperit o altă lume. Am vrut să dau la facultate, la actorie, dar nu am ajuns la examen. A fost ca un făcut să nu ajung la examen, să întârzii cinci minute și să nu mi se mai permită să intru în sala de examen.

Și uite așa am ajuns să fac tot Facultatea de Muzică. Am făcut trei ani, m-am chinuit acolo și nu mai voiam să aud, că făcusem deja liceul. Dar am suferit foarte mult că nu am intrat la Institut, pentru că era ceva nou pentru mine, cu siguranță mi-ar fi plăcut și mi-aș fi dat interesul. Dar uite că atunci când e să fie, te pune Dumnezeu unde trebuie!”, a mai adăugat artista.