Andreea Tonciu, mărturisiri despre tatăl ei, după scadalul cu amanta. Cum se înțeleg acum părinții vedetei?

Andreea Tonciu a vorbit cu inima împăcată despre cele întâmplate între părinții ei, asta după ce tatăl ei a avut o aventură cu menajera familiei.

Andreea Tonciu poate zâmbi din nou, asta după ce părinții ei s-au împăcat. În urmă cu câteva luni, în timp ce bruneta se afla la Survivor, tatăl său a avut o aventură cu menajera familiei, iar familia Andreei Tonciu a fost la un pas să se destrame.

Acum, vedeta a vorbit cu inima împăcată despre acel episod și spune că părinții ei s-au împăcat și că nu mai vrea să vorbească despre femeia pe care o acuză că i-a destrămat familia.

”Familia mea este foarte fericită, este acum, aici, cu noi, dar tatăl meu doarme acum, că altfel îl coboram să dea un interviu. Este cu mama, sunt foarte bine. În viață se mai fac greșeli, dar când cineva își bagă coada, mai ales femei de cea mai joasă speță, cum a fost femeia asta, n-are rost să mai dau detalii, pentru că nu vreau să dau valoare femeilor ușoare”, a mărturisit Andreea Tonciu, potrivit cancan.ro.

În ceea ce privește relațiile din familie, vedeta spune că se înțeleg cu toții foarte bine, însă, uneori, mai există și mici certuri. Mai mult, tatăl vedetei are o relație specială cu soțul ei, ceea ce face ca familia vedetei să fie una unită.

„Tatăl meu se înțelege foarte bine cu soțul meu, pentru că tatăl meu seamănă cu mine, suntem foarte uniți, eu și la fizic semăn cu el, și la caracter, la tot. Noi oricum ne înțelegem foarte bine toți. Mai sunt mici certuri, ca în orice familie, dar trecem peste ele, nu avem certuri grave”, a mai declarat Andreea Tonciu.

Menajera, relație intimă cu tatăl Andreei Tonciu

Andreea Tonciu povestea, în urmă cu câteva luni, momentele prin care a trecut atunci când a aflat că menajera familiei are o relație intimă cu tatăl ei. Vedeta a rugat-o să îi blocheze numărul tatălui ei, însă aceasta nu a vrut, iar de aici, Andreea Tonciu a făcut public tot scandalul.

”Cât am stat la Survivor, femeia asta mi-a furat bani și l-a dominat pe tatăl meu ca să aibă relații intime cu ea. Sunt o fată foarte bună și am avut o doamnă pe care am primit-o să facă curățenie. Acea doamnă l-a determinat pe tatăl meu să-mi destrame familia. Toată lumea să se ferească de această persoană. Asta s-a întâmplat în luna martie. A făcut numai porcării în casa mea și în casa mamei mele. A avut relații intime cu tatăl meu.

Au dispărut niște bani din contul comun al părinților. Într-o anumită zi, fiind în casă și mama și tata, tata a sunat-o pe această domnișoară, iar mama a auzit conversația.

Menajera este mai mică decât mine, are 34 de ani. Aveam cea mai mare încredere în ea. Tatăl meu este în casă cu noi, nu este cu ea. Am vorbit cu ea. Ea este căsătorită și are doi copii. Mi-a recunoscut tot și mi-a spus să nu o spun soțului ei. I-am zis să blocheze numărul tatălui meu și n-a făcut-o. Așa că l-am sunat pe soțul ei și i-am spus.", a povestit vedeta, în urmă cu ceva timp.

Vizionare placuta