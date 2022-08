Serena Williams se retrage din lumea tenisului, după turneul US Open 2022

Serena Williams a anunțat pentru Vogue că turneul US Open va fi ultimul la care va mai participa, anunțându-și retragerea din tenis, la cei 41 de ani pe care urmează să îi împlinească în această lună.

Serena Williams va împlini 41 de ani în această lună și este una dintre cee mai valoroase jucătoare de tenis din lume. Sportiva are în palmares 73 de titluri la simplu și 23 de titluri la dublu. Mai mult, Serena deține 23 de titluri Grand Slam, până în prezent, și are toate șansele să mai câștige un titlu la US Open, ce va avea loc între 29 august și 11 septembrie.

Sportiva și-a anunțat retragerea, printr-o scrisoare deschisă pentru Vogue, în care menționează că va avea ultimul său joc la US Open.

„Sunt oameni care spun că nu sunt GOAT (nr. cea mai bună din istorie) pentru că nu am depășit recordul Margaret Court de 24 de titluri de Grand Slam, pe care ea l-a obținut înainte de Era Open, care a început în 1968. [...] Aș minți dacă aș spune că nu vreau această performanță. Nu știu dacă voi fi pregătită să câștig la New York, dar voi încerca. [...]

Nu mi-aș fi dorit niciodată să fiu obligată să aleg între tenis și familie. Nu cred că este corect”, a explicat jucătoarea americană. „Dacă aș fi fost bărbat, nu aș fi fost nevoită să scriu asta, pentru că aș fi jucat în continuare și aș fi câștigat, în timp ce soția mea făcea efortul fizic de a ne extinde familia”, a scris jucătoarea de tenis.

Serena Williams a menționat că își dorește să se axeze pe viața de familie, pe rolul de mamă și că își dorește să petreacă mai mult timp cu ea însăși.

„Trebuie să mă concentrez pe a fi mamă, pe obiectivele mele spirituale și, în sfârșit, să descopăr o Serena diferită, dar entuziasmată. Voi savura aceste săptămâni viitoare”, a mai scris sportiva, într-o postare pe Instagram.

