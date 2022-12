Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, împreună de ziua fiului lor. Cum au petrecut toți 4, ca o adevărată familie?

Claudia Pătrășcanu este o mamă mândră și are și motive! Artista și-a serbat fiul cel mare, Gabriel, care a împlinit 8 ani. Ea i-a organizat sărbătoritului o petrecere specială, cu toți prietenii lui, într-un decor de vis, cu multe baloane și un tort pe măsură.

La rândul său, Gabi Bădălău l-a serbat pe fiul lui acasă la el, în București, și a postat câteva imagini pe rețelele sociale. Alături de fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a fost și Nicolae Bădălău, tatăl acestuia, care în weekend a fost dus la DNA și ulterior a fost arestat.

Claudia Pătrășcanu a povestit că pe data de 25 noiembrie, fix de ziua de naștere a fiului ei, Gabi Bădălău a venit la Constanța și au petrecut împreună aniversarea micuțului lor. Cei patru au fost împreună la film și s-au plimbat prin mall. Cu toate că artista l-a invitat pe Bădălău la petrecerea lui Gabriel, acesta nu a dorit să vină.

"Am vorbit de ziua băiatului celui mare și cam atât. El a fost invitat, dar nu a fost prezent, el a fost cu o zi înainte prezent, pe 25, a fost prezent în Constanța și a petrecut cu cei mici exact când Gabriel a făcut 8 ani.

Am petrecut împreună amândoi cu cei doi copii, a fost o zi plină. Am luat amândoi copiii de la școală, am mers cu amândoi la un film, am mers cu toții în mall. Am fost împreună. Ce să facem, dacă așa ne-a fost dat să avem doi copii împreună, noi trebuia să ne înțelegem de la început din acest punct de vedere că rămânem părinți acolo pentru ei”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu, pentru spynews.ro.