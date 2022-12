Citate pentru final de an: Mesaje frumoase pentru toată familia

Iata cele mai frumoase citate de final de an!

Finalul de an se apropie și este cel mai bun moment pentru a le spune celor dragi care sunt sentimentele tale față de ei. Iată o serie de citate care te vor face să zâmbești în ultimele zile din Decembrie:

"Unii oameni renunta la visurile lor atunci cand aproape le-au indeplinit. Altii, dimpotriva, obtin victoria prin eforturile energice pe care le fac in ultimul moment." – Herodot



"Majoritatea lucrurilor importante din lume au fost realizate de oameni care au continuat sa incerce acolo unde parea ca nu mai exista nicio speranta." – Dale Carnegie



"Motivul pentru care oamenii nu reusesc sa fie fericiti este pentru ca vad trecutul ca fiind mai bun decat a fost, prezentul mai rau decat este si viitorul mai putin bun decat va fi." – Marcl Pagnol.



"A gandi este usor, a actiona este dificil, iar a-ti transpune gandurile in fapte este cel mai dificil lucru." - Johann Wolfgang Von Goethe



"Succesul in afaceri presupune pregatire, disciplina si multa munca. Dar daca nu esti speriat de aceste lucruri, oportunitatile sunt mereu foarte mari." – David Rockefeller



"Esecul nu este caderea si actul de a nu te ridica." - Mary Pickford



"Un om de succes este cel care isi construieste fundatia afacerii sale din caramizile pe care altii le-au aruncat in el." – David Brinkley



"Este nevoie de curaj pentru a creste si a te transforma in ceea ce esti cu adevarat." - E. E. Cummings



"Obiceiurile proaste sunt ca un pat confortabil. Te urci usor si te scoli greu din ele." - Anonim



"Viata nu trebuie sa fie perfecta pentru a fi extraordinara." - Annette Funicello

Nu voi fi un om obisnuit, pentru ca am dreptul sa fiu extraordinar. (Peter O’Toole)

Nu mi-e teama … M-am nascut sa fac asta (Ioana d’Arc)

Inteligenta e un mijloc de adaptare la mediu al instinctului de conservare. (Camil Petrescu)

Nu cunoastem decat ceea ce imblanzim. Iar oamenii nu mai au timp sa cunoasca nimic. Cumpara lucruri gata facute de la negustori. Si cum nu exista negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. (Antoine de Saint Exupery)

Lumea este plina de cactusi, dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne asezam pe ei (Will Foley)

Stiu ca sunt prost. Dar cand ma uit in jur prind curaj. (Ion Crenga)

Chiar daca un milion de oameni cred intr-o prostie, tot o prostie ramane. (Legea lui Murphy)

Tot ce e bun: ori e imoral, ori este ilegal, ori ingrasa. (Legea lui Murphy)

Indiferent ce faci in viata, va fi nesemnificativ. Dar e foarte important sa o faci. (Mahatma Gandhi)

Bucura-te de lucrurile marunte caci, intr-o zi, ai putea sa-ti dai seama ca acestea au fost cu adevarat marete. (Robert Brault)

Cauta ridicolul in toate lucrurile si il vei gasi. (Jules Renard)

Viata este ca mersul pe bicicleta. Pentru a-ti mentine echilibrul trebuie sa continui sa mergi inainte. (Albert Einstein)

A person who never made a mistake never tried anything new. (Albert Einstein)

Nu-mi place de acel om. Trebuie sa-l cunosc mai bine. (Abraham Lincoln)

Pentru a atinge culmile succesului trebuie sa te opresti din a-ti cere voie. (Autor anonim)

Dragostea inseamna sa iubeste ce este greu de iubit. Altfe, nu poate fi numita o virtute. (Gilbert Keith Chesterton)

Ce vrei tu exista. Nu va multumiti pana nu obtineti ce vreti (Jay Shetty)

Nimic nu este mai eficient si nimic nu costa mai ieftin ca preventia. (Nicolae Opopol)

Gandeste maret, dar bazeaza-te pe micile placeri. (H. Jackson Brown, Jr.)

Nimeni nu te poate face sa suferi fara permisiunea ta! (Eleanor Roosevelt)

Adevarata satisfactie nu depinde de ceea ce avem; un butoi a fost indeajuns pentru Diogene, dar o lume intreaga a fost prea mica pentru Alexandru cel Mare. (Charles Caleb Colton)

Oamenii sunt judecati ca fiind mareti datorita trasaturilor lor pozitive, si nu din cauza absentei greselilor. (Anonim)

Daca ai cazut ieri, ridica-te azi (H. G. Wells)

Cel mai bun moment pentru a te apuca de ceva e tot timpul–acum. (Graffiti)

Oriunde te indrepti, indiferent de vreme, adu cu tine intotdeuna stralucirea propriului tau soare. (Anthony J. D’Angelo)

Un sir neintrerupt de mici acte de vointa dau un rezultat foarte mare. (C. Baudelaire)

Cei care doresc sa cante, gasesc intotdeuna un cantec. (Proverb suedez)

Nu recunosc alt semn al superioritatii decat bunatatea. (Ludwig van Beethoven)

Adevarata ignoranta nu este absenta cunoasterii, ci refuzul de a o dobandi (Karl Popper)

Un om care vede lumea la cincizeci de ani la fel cum a vazut-o la douazeci de ani, a pierdut treizeci de ani din viata ! (Muhammad Ali)

Ce face viata o dulceata e ca se-ntampla o data-n viata! (Emily Dickinson)

Daca nu obtii tot ce iti doresti, gandeste-te la lucrurile nerealizate pe care nu ti le doresti. (Oscar Wilde)

Daca te gandesti la un dezastru, il vei avea. Apleca-ti mintea catre moarte si vei grabi plecarea ta din aceasta lume. Gandeste pozitiv si stapanitor, cu incredere si credinta, iar viata va deveni mult mai sigura, mai vie in actiuni, mai bogata in realizari si experienta. (Swami Vivekananda)

Paradisul este atat sub talpile noastre, cat si deasupra capetelor noastre. (Henry David Thoreau)

Daca nu poti face lucruri mari, fa lucruri mici intr-un mod minunat. (Napoleon Hill)

Intr-o tara subdezvoltata sa nu beti apa. Intr-o tara superdezvoltata sa nu respirati aerul. (Jonathan Raban)

Gandirea pozitiva, spre deosebire de cea negativa, te va determina sa faci orice lucru mai bine. (Zig Zaglar)

Mintile extraordinare discuta despre idei marete, mintile obisnuite discuta despre evenimente, mintile mici discuta despre oameni. (Eleanor Roosevelt)

Nu poti fi invidios si fericit in acelasi timp. (Frank Tyger)

Intoarce-ti fata catre soare si umbrele vor ramane in urma ta. (proverb din Noua Zeelanda)

Obstacolele sunt costul maretiei (Robin Sharma)

Cel care cunoaste atat de putin natura umana incat cauta fericirea prin schimbarea a tot ce ii sta in putere cu exceptia propriei lui dispozitii, isi va risipi viata in eforturi zadarnice. (Samuel Johnson)

Daca fericirea ta depinde de ceva ce face altcineva, atunci chiar ai o problema. (Richard Bach)

Acestea sunt ultimele mele cuvinte pentru tine. Nu te teme de viata. Crede ca viata merita traita, iar aceasta credinta te va ajuta sa creezi realitatea. (William James)

Acest pas–alegerea unui tel si hotararea de a nu-l schimba–schimba totul. (Scott Reed)

Sadim seminte care vor inflori in functie de vietile noastre, asa ca, cel mai bine, ar fi sa smulgem buruienile maniei, zgarceniei, invidiei si indoielii. (Dorothy Day)

Niciodata nu trebuie sa te rusinezi a marturisi ca ai gresit. Inseamna doar sa spui, cu alte cuvinte, ca astazi esti mai intelept decat ieri. (Marcel Achard)

Nimic nu trebuie sa fie inaccesibil sperantelor. Poti spera orice, pentru ca viata insasi e o speranta. (Oscar Wilde)

Norii vin plutind deasupra vietii mele, fara a purta ploi sau furtuni, ci pentru a da culoare cerului meu in asfintit. (Rabindranath Tagore)

Traim cu totii sub acelasi cer, dar avem diferite orizonturi. (Konrad Adenauer)

Este important sa iti recunosti progresul si sa fii mandru de implinirile tale. Impartaseste-ti realizarile cu ceilalti. Lauda-te putin. Recunoasterea si sprijinul celor din jur te ajuta sa evoluezi. (Rosemarie Rossetti)

Mi-am distrus toti dusmanii, facandu-i prietenii mei, prin iertare. (Abraham Lincoln)

Indiferent ce crezi, ca poti sau ca nu poti, in ori ce caz ai dreptate. (Henry Ford)

Multi indivizi din societatea moderna sunt ca barcagii: trag la vasle, dar stau cu spatele la viitor. (Henry Coanda)

Sursă foto: Roman Samborskyi/Shutterstock