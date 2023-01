Mihai Găinușă, prima reacție după ce Șerban Huidu a mărturisit că îi lipsește. Ce a destrămat relația lor de prietenie?

Șerban Huidu a fost invitatul lui Denise Rifai, iar în emisiune, fostul prezentator tv a vorbit pe larg despre viața sa și a abordat mai multe aspecte legate de zvonurile care au tot apărut în presă despre el.

La un moment dat, Huidu a vorbit despre fostul său coleg de la Cronica Cârcotașilor, Mihai Găinușă, cel alături de care făcea o echipă apreciat ă de telespectatori. Din păcate, cei doi s-au certat, Găinușă a plecat de la PrimaTV și în prezent nu își mai vorbesc.

Mihai Găinușă a fost întrebat ce părere are despre declarațiile lui Șerban Huidu, în contextul în care acesta a recunoscut că îi simte lipsa fostului său prieten.

„N-am văzut emisiunea, că la ora aia dorm. Dar m-a surprins plăcut și îi mulțumesc. În privința unei revederi, cum zice românul: never say never. Dacă vreodată Andreea Marin o să facă o ediție aniversară a emisiunii ”Surprize-Surprize”, cred c-o să rupă audiența cu povestea noastră. Aia, da, revedere”, a spus Mihai Găinușă pentru playtech.ro.