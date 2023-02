Bianca Drăgușanu, nevoită să poarte ochelari de vedere! Uite cât de șic este blondina!

Bianca Drăgușanu este o adevărată diva și știe întotdeauna ce și cum să poarte, astfel încât să iasă în evidență. Recent, ea i-a surprins pe fanii ei cu un nou look, care o avantajează foarte tare. Nu, nu este vorba despre o nouă intervenție estetică, ci despre o pereche de ochelari șic, pe care i-a achiziționat în urma unui consult oftalmologic.

Vedeta a mers la medic, împinsă de la spate de sora sa, după ce a început să acuze dureri de cap și de ochi. Așa cum se aștepta, Bianca Drăgușanu a fost nevoită să poarte ochelari din cauza dioptriilor pe care le are. Ea și-a ales o pereche de ochelari cu rame finuțe și subțiri, de care este foarte mândră.

”Trebuie să vă povestesc cum am ajuns eu să-mi fac ochelari într-o zi. Decizia am luat-o în jurul prânzului pentru că, de o perioadă, de vreo 6 luni, pur și simplu aveam ochii roșii, mă durea capul, aveam o oarecare tensiune oculară și astăzi când am ajuns la atelier și sora mea mi-a zis: ”Acum te programezi la doctor, acum îți vei face ochelari, că știu că ai nevoie de asta.”

Am terminat de pozat rochiile la atelier și am ajuns direct la spitalul de ochi, unde am făcut o consultație, în urma căreia a trebuit să fac ochelari.”, a povestit fanilor Bianca Drăgușanu pe Instagram.