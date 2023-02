Fiica lui Meme Stoica a învins lupta cu un cancer în stadiu avansat! Teodora Stoica și-a schimbat complet viața

Teodora Stoica (27 de ani) este unicul copil al lui Meme Stoica, iar în urmă cu 3 ani viața i s-a schimbat complet. Tânăra a fost diagnosticată cu un cancer avansat, iar medicii i-au dat puține șanse de vindecare. Diagnosticul crunt nu a făcut decât să o ambiționeze pe Teodor și să lupte pentru viața sa.

Fiica lui Meme Stoica a urmat un tratament la Viena, cu citostatice, iar din fericire, cancerul a fost învins. După o perioadă în care nu s-a simțit pregătită să vorbească despre povestea sa, acum, TEodora vrea să îi ajute pe cei aflați în suferință.

”Acum 3 ani am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima variantă. Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimba în bine.

După ce s-a vindecat, Teodora și-a schimbat complet stilul de viață. Ea a renunțat la alimentele nocive, inclusiv la zahăr și la produsele procesate. Mai mult , sportul face acum parte din viața sa, iar recent s-a întors de la Campionatul Mondial de Ape Înghețate, din Franța, acolo unde România a obținut 16 medalii.

Daniel Șendre, fost jurnalist și purtător de cuvânt al DDB, a postat un mesaj pentru Meme Stoica, în care îi apreciază modul discret în care s-a comportanr în perioada în care Teodora lupta pentru viață.

„Pe MM Stoica îl cunoaștem toți, în special cei de pe pagina mea. Rivali fiind, am făcut mișto de stelist din toate pozițiile, ne-am distrat pe seama lui, l-am ironizat, am postat fotografii deșucheate, cum e cea cu găleată pe cap, care îl transformase in idiotul perfect, ce să mai, am râs mult!

Astăzi însă e diferit. În urmă cu 3-4 ani, fiica lui a fost diagnosticată cu cancer. singurul lui copil. Boala fusese descoperită târziu, deci se afla în stadiu avansat, după cum a dezvăluit ulterior presa. În termeni populari, asta înseamnă că nu mai erau prea multe de făcut, însă trebuia încercat, așa că familia Stoica s-a adunat de pe jos și a intrat în lupta în care au aruncat tot.

Bani, relații, lacrimi, rugăciuni, drumuri la spitale și mănăstiri, timp petrecut pe lângă uși din spatele cărora așteptau o speranță pentru a rămâne cu toții în viață. În tot acest timp, MM discuta fotbal la televizor, mergea în deplasări cu echipa, se certa cu oameni care îi răspundeau la contre în mass media, rivalii îi strigau «Sclavul» lui Gigi Becali», iar peluzele continuau să scandeze refrenul celebru cu Teodora. Totul normal, așadar, pentru că MM n-a suflat o vorbă despre ce-l chinuia.

Cred că încercarea asta l-a apropiat și mai tare de Dumnezeu și e posibil să fi devenit vegan tot pentru a-și ajuta fata. «Nu mănânc nimic procesat, nu mănânc zahăr. Zahărul mi-l iau din fructe, proteină animală 20%, în rest 80% legume, fructe şi seminţe, dar cât mai crude, aproape nimic gătit», dezvăluia Teodora, anul trecut, într-un interviu. Interviu în care fata lui MM a mai lăsat să scape ceva. «Toate mesele sunt cu tata mâncăm aproape tot timpul împreună.»

Arogantul ăla e un tată de toată isprava! discreția și decența acestui bărbat sunt absolut remarcabile. Mă bucur pentru că familia a câștigat lupta cu cancerul. Mă bucur nespus pentru Teodora și pentru că pot să fac în continuare mișto de enervantul ăla. MM a primit șansa de la soartă să se mai poată numi om, tată și să le primească pe toate de la rivali și peluze, în picioare. Zâmbind chiar, deși chinul l-a albit fără vreme”, a scris Daniel Șendre pe Facebook.