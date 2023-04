Cătălin Bordea, la psiholog după ce a câștigat America Express: mă uitam în gol, nu știam ce se întâmplă și...

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt marii câștigători ai competiției America Express, însă, pe lângă râvnitul titlul, cei doi s-au întors acasă epuizați și cu foarte multe frici. Astfel, Cătălin Bordea a povestit în podcastul lui Damian Drăghici că a fost nevoit să apeleze la ajutorul unui psiholog, după ce a simțit că nu își mai poate controla fricile.

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotrivă înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Unde mergi? (…). Am avut toate chestiile astea, până acum, cu terapie, cu citit foarte mult. După America Express, după ce m-am întors.

Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă. Mi-a dispărut frica, la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis „gata”, ia, după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Vreau să ajung să dețin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo”, a declarat Cătălin Bordea, în cadrul podcast-ul lui Damian Drăghici.