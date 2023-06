Smiley, anunț după ce s-a reîntors din luna de miere: Am o veste proastă...

Smiley și Gina Pistol au plecat imediat după nuntă în luna de miere, în sudul Franței. Cei doi au petrecut clipe de neuitat, însă nu i-au uitat pe internauți. Artistul a publicat un jurnal de călătorie, acolo unde le-a arătat urmăritorilor săi imagini din vacanța pe care a avut-o cu soția sa.

Cu toate că s-au simțit excelent, dorul de micuța Jopsephine îi apăsa, iar zilele au trecut repede. Smiley și Gina au revenit acasă, acolo unde și-au îmbrățișat fiica și i-au oferit cadouri.

Artistul a mărturisit că nu a mai filmat drumul de întoarcere, pentru că era trist că pleacă din locurile superbe pe care le-a văzut. Cu toate acestea, el a promis că va mai face astfel de vloguri și le-a mulțumit internauților pentru că s-au uitat la clipurile sale.

„Pentru cei care încă mai așteptau filmulețe din vacanță, am o veste proastă, tocmai ne-am întors, suntem acasă. N-am făcut și drumul spre întoarcere, pentru că eram prea triști că am plecat. Să știți că a fost foarte frumos, ne bucurăm foarte tare că v-ați uitat la aventurile noastre.

O să mai facem, sper, nu știu, dar o singură părere de rău am. Bă, cât am stat zece zile în Franța, n-am mâncat și eu une omelette du fromage (n. red. – omletă cu brânză), dar a zis Gina că-mi face, așteptăm rețete”, a spus artistul pe contul personal de Instagram.