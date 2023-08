Bianca Drăgușanu, sfaturi pentru a face față depresiei: Aș putea să îmi fac și o emisiune despre asta

Bianca Drăgușanu le-a dat câteva sfaturi importate pentru a face față depresiei persoanelor care se confruntă cu o asemenea problemă, în zilele noastre. Ce a transmis fosta asistentă TV.

Bianca Drăgușanu este o femeie fericită și împlinită, care are tot ceea ce și-ar putea dori cineva la vârsta ei. Vedeta are mereu zâmbetul pe buze și încearcă să rămână pozitivă, indiferent de situație. Ea crede că oricine poate trece peste cele mai mari greutăți pe care le are în viață, dacă ține cont de câteva sfaturi simple. Astfel, pentru a le face treaba mai ușoară, ea a decis să dea câteva sfaturi bune pentru ca oamenii să poată face față depresiei

Fosta asistentă TV a început prin a spune că ea oferă zi de zi sfaturi oamenilor care o urmăresc pe Instagram și consideră că și-ar putea face chiar și o emisiune în acest sens. Cel mai important, din punctul său de vedere, este ca oamenii să se iubească pe ei și mai apoi pe restul, să se prețuiască, să se îngrijească, dar mai ales să investească în ei și în felul în care arată. De asemenea, crede că o femeie nu are nevoie de mulți bani, pentru a se îmbrăca frumos, ci pot arăta foarte bine și cu haine cumpărate din mall.

