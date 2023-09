Iulia Vântur, însărcinată? Ce spune vedeta despre un copil cu Salman Khan

Iulia Vântur a stârnit recent un val de speculații cu privire la o posibilă sarcină. Vedeta se iubește de câțiva ani buni cu Salman Khan și adesea a declarat că își dorește să devină mamă. Recent, ea a apărut la un eveniment monden într-o ținută mulată, care a lăsat la vedere o burtică ce pare a fi de gravidă.

Totuși, blondina a intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a negat categoric că ar fi însărcinată. Aceasta a povestit că a început să primească numeroase mesaje din România, care o anunțau despre zvonurile legate de sarcina ei, dar că nu și-a dat seama de ce până când nu a aflat despre evenimentul care a declanșat aceste speculații. Vedeta a explicat că o apariție la un eveniment monden într-o rochie care nu i-a avantajat silueta, precum și o poziție neobișnuită în fotografii, au contribuit la apariția acestor zvonuri.

"Știi, dintr-odată am început să primesc multe mesaje din România și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat din moment ce lumea îmi trimitea mesaje. Eram la filmare, târziu noaptea am aflat care era evenimentul. Din câte știu eu, nu sunt însărcinată. Să dăm vina pe rochie? Aveam faldurile alea pe rochie. A fost o poziție mai neobișnuită care a atras atenția, din câte știu nu sunt însărcinată, nu am fost la niciun control, din câte știu eu. Nu, glumesc, nu cred că sunt însărcinată, așa că nu vă impacientați", a declarat Iulia Vântur la PRO TV.