Claudia Pătrășcanu iubește din nou! Primele declarații despre noul iubit

Claudia Pătrășcanu a ales să împărtășească în exclusivitate cu Antena Stars detalii despre noul ei iubit. După despărțirea de Gabi Bădălău, cu care are doi copii, Claudia și-a găsit fericirea în brațele unui nou bărbat, și pare mai fericită ca niciodată.

În cadrul interviului, Claudia Pătrășcanu a dezvăluit că bărbatul care i-a furat inima rămâne în umbra reflectoarelor și nu dorește notorietate. Aceasta a subliniat că ceea ce caută într-o relație este respectul și liniștea, și că noul ei partener îi oferă exact aceste lucruri.

Artista a mărturisit că noul iubit s-a întâlnit deja cu cei doi băieți pe care îi are cu Gabi Bădălău, ceea ce demonstrează seriozitatea relației lor și dorința ei de a asigura stabilitatea și confortul copiilor săi.

„Eu nu vreau să întru foarte mult în amănunte. Sunt bine, nu vreau să spun, este o persoană care chiar nu vrea să fie cunoscută, nu are treabă cu lumea mondenă. Îmi oferă liniște. Eu caut lângă mine un om care să mă respecte, care să îmi respecte copii, viața pe care o am, cariera. Aveam nevoie de liniște. Dumnezeu a știut de ce am eu nevoie.”, a declarat Claudia Pătrășcanu în timpul interviului.