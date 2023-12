Anamaria Prodan, la atac împotriva Iuliei Albu:  Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap, nimeni nu îi dădea atenție

În lumea mondenă, unde aparențele și comentariile critice sunt la ordinea zilei, un nou episod a izbucnit între două figuri cunoscute - impresara Anamaria Prodan și criticul de modă Iulia Albu. Scânteile au apărut după apariția surprinzătoare a Anamariei în emisiunea "America Express – Drumul Soarelui", unde aceasta s-a alăturat echipei lui Romică și Cătălin Țociu. În timp ce participanții la emisiune au fost uimiți de prezența Anamariei Prodan în competiție, Iulia Albu nu a ezitat să-și exprime opinia în privința ținutei acesteia. Impresara a purtat un maiou alb, pantaloni cargo și bijuterii scumpe, fapt ce a stârnit comentarii critice din partea criticului de modă.

După ce a aflat de comentariile Iuliei Albu, Anamaria Prodan nu s-a lăsat mai prejos și a răbufnit printr-o serie de declarații acide. Despre criticul de modă, Prodan a spus că nu vrea să comenteze, pentru că ar da prea multă importanță celor care "se cațără pe spatele său să apară în ziare".

„Despre doamna de care mă întrebați, nu vreau să comentez, căci aș da prea multă importanță celor care se cațără pe spatele meu să apară prin ziare. Nici nu am dat importanță și nici nu dau. Nu mă uit la comentarii și chiar nu am prietenie cu nimeni. Am cercul meu de prieteni mic, dar cu mare valoare intelectuală și spirituală. Repet, dacă doamna respectivă, atunci când vorbește despre mine își face un ban să ducă acasă o pâine, mă bucură enorm.", a spus impresara, pentru click.ro.