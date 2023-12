Teo Trandafir, criticată de Dana Budeanu: Se Îmbracă pilaf! Răspunsul surprinzător al prezentatoarei tv

Lumea mondenă a fost din nou martoră la un schimb de replici dintre două personalități cunoscute, de data aceasta fiind vorba de Teo Trandafir și creatoarea de modă Dana Budeanu. Criticând modul în care Teo Trandafir se îmbracă, Dana Budeanu nu a ezitat să folosească termenul "pilaf", iar vedeta a reacționat cu eleganță la afirmațile răutăcioase la adresa ei.

Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Teo Trandafir a comentat asupra afirmației făcute de Dana Budeanu, exprimându-și aprecierea pentru complimentele făcute de creatoarea de modă. Teo a afirmat că, în ciuda criticilor, ea apreciază lucrurile care sunt unice și imune la adversități, folosind comparații cu alte dive din televiziunile românești.

„Dana Budeanu avea dreptate, spunea așa: «când vine vorba despre dive, indiferent de ce spuneți voi, eu voi împărți ecranul în două: Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Din punctul meu de vedere, Teo nu există. Nu te uiți la Teo ca să vezi în ce e îmbrăcată.» Eu consider asta unul dintre cele mai importante complimente care mi s-au făcut vreodată, pentru că prețuiesc doar lucrurile cărora nu le pot da foc. Trențele, indiferent cât de prețioase ar fi, cu un pic de benzină le rezolvi. Încearcă asta și cu bijuteriile: diamantele nu ard! Da, la bijuterii mă pricep și am avut o mare problemă cu asta, dar e posibil ca în câțiva ani, când se va calma și criza, să-mi reiau colecțiile”, a mai spus Teo Trandafir.

Teo Trandafir, cunoscută publicului român prin emisiunea "Bară la Bară", difuzată la Radio Impuls, a dezvăluit că rămâne fidelă trustului Kanal D, în ciuda speculațiilor care au apărut în urma schimbărilor în programul său. Vedeta a subliniat că își continuă activitatea în cadrul trustului și a oferit lămuriri despre modificările profesionale din ultima perioadă.

„Nu am spus niciodată că nu mai vreau. Lucrez în continuare în trustul Kanal D. S-au spus tot felul de lucruri. În momentul în care mi s-a oferit oportunitatea asta, nu am stat pe gânduri. Inițial, făceam în fiecare vineri emisiune, pentru că ne-am gândit că vinerea este mai bine. Oamenii sunt în mașină, pleacă spre munte, e un moment foarte bun. Apoi am început să facem emisiune luni, marți și tot așa”, a declarat Teo Trandafir la Ego Life.