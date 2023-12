Anamaria Prodan, adevăratul motiv pentru care a divorțat de primul soț: Pentru că sunt un om foarte bun...

Anamaria Prodan a acordat recent un interviu în care a făcut mărturisiri sincere despre viața ei, amintindu-și de sărbătorile din America petrecute alături de primul ei soț, Tiberiu Dumitrescu. Cu o sinceritate bine cunoscută, impresara a povestit despre bucuria Crăciunului petrecut în familie, în compania lui Tiberiu Dumitrescu și a fetelor lor, Sara și Rebbeca.

Cu privire la divorțul de primul ei soț, Anamaria a dezvăluit că a fost o alegere dificilă, dar motivată de convingerea că el merită mai mult decât poate ea oferi.

Cu toate că trecutul este o parte importantă a vieții ei, Anamaria Prodan a subliniat și că în prezent este fericită și împlinită. Ea a recunoscut public că se află într-o nouă relație, refuzând însă să dezvăluie identitatea partenerului său.

„Este adevărat, există cineva în viața mea amoroasă. Am hotărât cu copiii mei să ținem departe de toate problemele personale ale familiei noastre. Eu m-am născut sub lumina reflectoarelor, este ok și cine stă lângă mine, înțelege viața mea și faptul că așa sunt construită. Mă susține, este fericit pentru mine și eu sunt fericită că am alături un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Este un bărbat care nu a făcut școala pe străzi, nu l-am inventat eu, nu l-am dus la școală, nu l-am învățat să mănânce, să se îmbrace. Nu i-am construit eu carieră.

E un bărbat care el mă susține pe mine și să știi că este minunat să ai așa un om lângă tine, pentru că numai așa poți construi și să trăiești viața frumos, demn, fără să te râdă lumea pe la colțuri. Apreciez cel mai mult la el bărbăția, grija față de mine și de copiii mei, demnitatea, inteligența, șarmul. Sunt niște lucruri pe care un bărbat adevărat trebuie să le aibă”, a declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată mai sus.