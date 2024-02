Cătălin Botezatu, despre călătoria spirituală și experiența cu Ayahuasca: Acest ritual are si riscuri. Poți să nu te mai întorci

Cătălin Botezatu, cunoscutul designer și personalitate TV, a dedicat o parte semnificativă din viața sa dezvoltării și explorării inteligenței spirituale. Nu este un secret faptul că Botezatu a călătorit în America de Sud pentru a accesa elementele de spiritualitate și pentru a explora diverse practici, inclusiv ritualuri șamanice și consumul de Ayahuasca, o infuzie psihoactivă utilizată în ritualurile șamanice.

Încă de acum mulți ani, designerul a început o călătorie interioară profundă, concentrându-se pe dezvoltarea unei relații autentice cu sinele și cu divinitatea. Această călătorie spirituală a implicat participarea la ritualuri șamanice în țări precum Peru și Mexic, unde Botezatu a avut ocazia să experimenteze purificarea și să participe la ceremonii sacre. Într-o apariție recentă în emisiunea lui Dan Capatos, designerul a împărtășit detalii despre experiența sa cu Ayahuasca și despre modul în care acest ritual a influențat percepția sa asupra lumii și a propriei sale ființe. Ayahuasca este considerată de către șamanii autentici drept un portal către conștientul și subconștientul unei persoane, oferind o experiență profundă și transformatoare.

„Eu am luat în Peru (n.r. ayahuasca), cu mulți ani în urmă, mergând în junglă, făcând un ritual. (…) Și în jungla Peruană te purifici, dar și în Mexic te purifici, pentru că, de exemplu, sunt șamani care dau tot timpul cu acea rășină care miroase foarte frumos și care dacă o inspiri, dacă acel fum trece pe lângă tine și dacă încerci să meditezi pentru câteva secunde, se consideră că te purifici. În momentul ăla nu atingi nicio stare, atingi stările astea la meditație. Se face meditație, se face yoga în fiecare dimineață, în Mexic. Adică acolo chiar faci yoga, chiar mergi la ședințe cu șamanii adevărați. (…) La șamanul adevărat și care ți-a dat să bei Ayahuasca, îți și spune, nu e bine nici să povestești ce ai văzut pentru că te duci acolo să ai răspunsul unor întrebări, nici nu e bine să fi întrebat de cineva’, a mărturisit Cătălin Botezanu, pentru Xtra Night Show.

Botezatu a vorbit despre purificarea spirituală și experiențele sale în timpul ceremoniilor șamanice, inclusiv meditația și yoga practicate în fiecare dimineață în Mexic. El a subliniat importanța lucrului cu șamanii autentici și respectul pentru tradițiile lor, inclusiv confidențialitatea privind experiențele avute în timpul ritualurilor.

„Auzisem ca trei sferturi din șamani sunt, de fapt, șarlatani. Așa că i-am spus ca vreau sa-i verific puterea. Mi-a spus să mă gândesc la o persoană care nu-mi place și într-o oră va muri. Pentru ei, moartea e relativă pentru ca ei cred în reîncarnare. I-am spus că nu sunt de acord cu așa ceva și m-a pus sa aleg o găină din curtea sa. Am refuzat și asta, dar după ce m-a asigurat că nu-i va face nici un rău, am urmat indicațiile lui. După câteva minute, pasărea a picat.

M-am speriat rău, crezând că a murit, dar găina și-a revenit repede. A lucrat doar cu puterea minții. Abia după acest test am acceptat să beau o licoare, care avea gust de voma, și printr-un ritual am trecut într-o alta lume, o lume de evoluție spirituală. Acum cred cu putere în forța gândirii pozitive și îmi este mult mai bine așa. Sigur ca acest ritual are si riscuri. Poți să nu te mai întorci. Acest risc este mai mare pentru femei decât pentru bărbați’, spunea designerul în urmă cu ceva timp.