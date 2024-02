Anamaria Prodan rupe tăcerea despre infidelitatea lui Laurențiu Reghecampf: Am încercat să-l salvez...

Anamaria Prodan, cunoscuta impresară și personalitate a televiziunii românești, a făcut dezvăluiri uluitoare în cadrul reality show-ului său „Anamaria Prodan. Punct și de la capăt”, difuzat recent pe Antena Stars. În prima ediție a emisiunii, Prodan a vorbit deschis despre viața sa personală, dezvăluind detalii șocante despre infidelitatea soțului său, Laurențiu Reghecampf, și drama pe care a trăit-o în căsnicia lor.

După ce a fost considerat unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă românească, relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost zguduită de infidelitatea antrenorului. Impresara a mărturisit cu lacrimi în ochi că a știut mereu despre aventura soțului ei, dar a încercat până în ultima clipă să mențină aparențele și să-și protejeze familia.

„Eu l-am construit pe Reghecampf. Am făcut totul pentru a ne salva căsnicia. Nu am vrut să spună cei care m-au avertizat de adevărata lui față. Au avut dreptate! Știam de aventura lui, normal! Mă credeți tâmpită? Am încercat până în ultimul moment să îl salvez. Copiii mei îl știau altfel pentru că așa l-am pictat eu”, a mărturisit impresara, conform playtech.ro.