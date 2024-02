Gabi Bădălău își apără mama în urma acuzațiilor Claudiei Pătrășcanu: Are o doză de ură și de răutate pe care eu nu am întâlnit-o

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă să facă valuri în media, iar cele mai recente acuzații ale cântăreței au stârnit un nou val de controverse. Claudia Pătrășcanu a lansat acuzații grave la adresa fostei sale soacre, Rodica Bădălău, acuzând-o că le administrează copiilor ei antibiotice fără știrea sa și că a dat foc casei din Bolintin în timp ce micuții erau în cameră și dormeau. Gabi Bădălău a sărit rapid în apărarea mamei sale, respingând vehement afirmațiile făcute de Claudia Pătrășcanu.

Într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Gabi Bădălău a încercat să lămurească situația și să își protejeze mama de acuzațiile care i-au fost aduse. Omul de afaceri a subliniat că mama sa, Rodica Bădălău, este o femeie minunată și dedicată, care a avut grijă nu doar de el și de sora sa, ci și de nepoții săi, respectiv copiii lui Gabi Bădălău.

Despre acuzațiile legate de administrarea antibioticelor copiilor fără știrea Claudiei Pătrășcanu, Gabi Bădălău a explicat că familia lor are un medic de familie care îi acordă ajutorul în caz de nevoie și că orice intervenție medicală este realizată în mod responsabil, după consultarea medicului.

Referitor la incidentul în care casa din Bolintin ar fi fost afectată de un incendiu, Gabi Bădălău a negat cu fermitate că ar fi existat vreo intenție criminală sau neglijență din partea mamei sale. El a descris evenimentul ca un accident minor, care s-a stins rapid și fără consecințe grave, iar copiii, fiind mici, ar fi putut exagera în relatarea lor către mama lor, Claudia Pătrășcanu.

„Cu tot respectul pe care îl am pentru dânsa, mai ales că este sau în primul rând că este mama copiilor mei. Are o doză de ură și de răutate pe care eu nu am întâlnit-o în viața mea. Referitor la al doilea subiect, de fapt asta am și citit, că a dat foc casei sau ceva, nu am avut răbdare să citesc acel articol. S-a întâmplat un episod, cred că era de sărbători, am avut pe masă lumânări într-un aranjament din ăsta de Crăciun, și deasupra aranjamentului erau niște hârtii sau ceva de genul ăsta, eu eram sus în casă. Într-adevăr, a luat foc puțin, cred că fiecăruia i s-a întâmplat în casă, ferească Dumnezeu. S-a stins imediat, noi, mama și cine era la parter am stins acel foc, s-a terminat povestea și atât. Doar că copiii, fiind mici, i-or fi povestit maică-sii exagerând. Ea, bineînțeles, a făcut o poveste gravă și dramatică de la acest subiect”, a încheiat Gabi Bădălău.