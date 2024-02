Andreea Marin, mai mândră ca niciodată de fiica sa! Violeta, discus la Palatul Parlamentului: Au transformat un vis în realitate

Andreea Marin și Ștefan Bănică jr., doi dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România, au făcut mereu un lucru remarcabil: să își crească și să își educe fiica, pe Violeta, cu multă grijă și dragoste, chiar și după ce au ales căi separate în viață. Cu toate că au decis să meargă pe drumuri diferite, cei doi părinți au stabilit să fie mereu alături de Violeta și să își ghideze fiica către un viitor strălucit.

După divorțul din 2013, după o căsnicie ce a durat 7 ani, Andreea Marin și Ștefan Bănică au ținut să îi ofere o educație solidă și iubire necondiționată fiicei lor, Violeta. Într-un interviu pentru viva.ro, Andreea Marin a subliniat că deciziile privind viitorul Violetei sunt luate împreună cu Ștefan Bănică, iar fiica lor este crescută cu mult bun-simț și responsabilitate.

„Am crescut-o cu bun-simț, fără a da importanță faptului că eu și tatăl ei suntem persoane cunoscute prin natura muncii alese, am lăsat-o să se dezvolte prin forțe proprii, am educat-o cu conștiința că va avea ceea ce va dovedi că merită, nu primind de-a gata orice. Ea nu gândește în acești termeni – celebritate, notorietate –, ea învață, creează, se dezvoltă și restul vine de la sine, ca o consecință firească. Așa am crescut și eu. Iar ea are și un alt exemplu bun: fratele ei mai mare, Radu Ștefan, pe care îl iubește foarte mult”, a mai spus Andreea Marin.