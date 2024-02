Dorian Popa, cu ochii în lacrimi vorbind despre credință și separarea de Claudia Iosif: Ustură în suflet...

Dorian Popa, artistul cunoscut pentru energia sa debordantă și carisma scenică, a oferit o latură mai puțin cunoscută publicului său într-un episod emoționant al podcastului "Gând la gând cu Teo Trandafir". Într-o atmosferă de sinceritate și vulnerabilitate, artistul a vorbit deschis despre despărțirea de Claudia Iosif, dar și despre credința sa în Dumnezeu. Artistul recunoaște că uneori poate fi perceput ca fiind "ușor arogant", dar este deschis în a-și recunoaște slăbiciunile și în a căuta ajutor atunci când simte nevoia. Într-o dezvăluire emoționantă, Dorian a împărtășit că rugăciunile și credința în Dumnezeu îi aduc liniștea și echilibrul în viață.

„Au fost momente când te mai zbuciumă puțin și te clatină. Am încercat să aleg o oarecare formă de terapie, dar nu este chiar o terapie, pentru că este o persoană care nu este psiholog, neapărat, este și un energoterapeut. Nu am avut mai mult de trei, patru discuții până acum, dar m-au ajutat. Cu toate astea, cea mai mare putere îmi vine de la Dumnezeu și pentru asta nu pot decât să-i fiu recunoscător. La sfârșitul zilei îmi repet același lucru pe care trebuie să ni-l repetăm în fiecare dimineață: m-am trezit, sunt sănătos, respir. Pe lângă asta, slavă cerului, mai am și o grămadă de lucruri de la bunul Dumnezeu, care mi-a dat în viață. De ce să mai stau să mă plâng? Dacă m-aș întâlni cu Dumnezeu față în față și aș putea să-i pun o singură întrebare, l-aș întreba dacă mă poate ține sănătos toată viața. Atât îmi doresc. Dacă sunt sănătos, eu sunt sigur că le pot face pe toate celelalte”, a spus Dorian Popa.