Diana Dumitrescu impresionează cu o siluetă impecabilă la 40 de ani. Preparatul simplu care a ajutat-o să topească kilogramele

După ce s-a confruntat ani de zile cu dificultăți în a scăpa de kilogramele în plus, actrița a dezvăluit că a reușit să slăbească datorită unei schimbări în alimentație.

Diana Dumitrescu, celebra actriță în vârstă de 40 de ani, a impresionat recent la un eveniment monden, afișând o siluetă impecabilă. Deși în ultimii ani s-a plâns de dificultățile în a scăpa de kilogramele în plus, vedeta pare acum să fie pe drumul cel bun. Într-un interviu acordat publicației Cancan, Diana a dezvăluit motivul din spatele transformării sale.

„Nu am nicio dietă minune. Am avut niște probleme cu stomacul și am slăbit. Dar am observat o chestie și ce m-a ajutat să slăbesc, de fapt: supa de pui! Pentru că seara am înlocuit masa consistentă cu supă de pui și automat slăbești. Ăsta e secretul: supa de pui!”, a explicat Diana Dumitrescu.

Din cauza problemelor de sănătate, Diana a fost nevoită să facă schimbări semnificative în alimentația sa.

„Am scos acum din alimentație și glutenul, și lactoza și practic au început să mi se dezumfle și organele interne care sunt inflamate și așa mai departe și am început să și slăbesc. Am slăbit și în kilograme, dar nu pot să zic cât am slăbit ca și grăsime, ci cât m-am dezumflat foarte tare, pentru că am scos aceste alimente care erau dăunătoare pentru organismul meu”, a adăugat actrița.

Diana Dumitrescu a explicat și cum a descoperit afecțiunea la stomac care a declanșat aceste schimbări. În urma unor investigații medicale, a aflat că suferă de sindromul intestinului iritabil, o afecțiune frecventă, dar care i-a cauzat dureri intense.

