Cristina Cioran este aceasta prezenta pozitiva in vietile noastre, pentru ca daca este la televizor este si in vietile noastre. Si pentru ca daca ne da o stare buna, e pozitiva. Si ne da o stare buna si uneori si este la televizor si cand nu mai este, lipseste. Si cand nu e la televizor are proiecte despre care mi-a povestit si e si intr-o relatie frumoasa. A zis si despre asta. Si vrea sa astepte si un copil. A povestit si despre asta. Mai jos.

Cand dai search pe google prima stire zice ca te-ai ingrasat. Ti se pare important?

Pe bune? Stai sa dau… ahahaha! Habar nu am, important…. cred ca important este ceea ce ne intereseaza. Daca pe tine te intereseaza ca am slabit sau m-am ingrasat eu, devine important. Pentru mine este doar un articol. Oricum ar fi, e foarte amuzant.

Ce e important pentru tine acum, Cristina?

Ma bucura intrebarea ta, pentru ca e potrivita. Eu sunt importanta pentru mine acum. Important este sa fiu sanatoasa, sa imi implinesc dorintele, sa reusesc in ceea ce mi-am propus, sa am liniste.

Cand ti-ai dat seama prima data ca semeni cu Cameron Diaz?

Un fost prieten mi-a spus ca a vazut un film si ca tipa seamana cu mine, mai ales cand se emotioneaza si incepe sa planga. Mi s-a parut foarte amuzant. Cel mai amuzant a fost cand am vazut eu filmul respectiv si am avut o tresarire cand am realizat asemenarile.

Cand mai caut pe net despre tine aflu ca esti intr-o relatie, ca esti fericita si tot asa. Cum s-a ajuns aici?

Vrei sa afli alte lucruri? Iti spun eu. Ca orice persoana bipeda, cu mintea intreaga si cu boii la caruta, sunt intr-o relatie de amor, mai exact concubinaj, de 7 ani. S-a ajuns ca ne potrivim si ca avem pasiuni comune si suntem ironici si acizi in aceeasi masura. Dar nu e numai asta. Cred ca a contat ca ne-am indragostit foarte puternic unul de celalalt. Si chiar daca ne mai suparam unul pe celalalt, ne iertam ca stim ce intentii avem.

E un om foarte bun, e un om cald si iubaret, de multe ori in garda cu sentimentele lui. Cred ca am rezistat atata ca relatie ca nu ne am pretins nimic unul celuilalt, nu ne-am impus nu am stabilit reguli. Asa ca apropos de intentii, ele sunt serioase si de la mine, si de la el. E posibil insa, sa nu ne dorim aceleasi lucruri sau sa difere un pic. Dar nu stii cum te duce viata, asa ca… sa traim azi, ca de maine… om vedea.

Dar tu ce fel de om esti? Si ce intentii serioase ai?

Sunt asa cum sunt. Uneori vesela, alteori trista, uneori calda alteori extrem de rece, cred ca versatila, asa cum trebuie sa fii in viata. Cred ca am si eu garda sus in anumite momente. Cred ca oricine sta si un pic incordat daca nu e sigur pe anumite chestii. Imi doresc o fetita sau un baietel, astea sunt intentiile mele.

Daca cineva s-ar intreba sa zicem, “ce mai face Cristina?”. “Pe unde mai e?”, “Cu ce se mai ocupa?”. Cum l-ai pune la punct?

Nu imi place sa pun pe nimeni la punct, de multe ori un raspuns aduce dupa sine multe alte intrebari. Sunt manager proiecte culturale la ARCUB, Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti.

Dintre toate lucrurile care nu ti-au reusit deocamdata, Cristina, care e cel mai mare?

Imi doresc un copil, acum este momentul.

Si ultima intrebare e invers. Dintre toate cate ti-au reusit, care ti s-a parut cel mai important?

Importante sunt toate lucrurile pe care le-am facut, in viziunea mea, fiecare isi are locul sau. Cred tare in moment si context.