Am stat de vorba cu Marius despre acest subiect dar si despre cea mai recenta carte a sa,"Vegetarianul - Povestea Ta", lansata printr-un spectacol la Bucuresti.

Cum ai devenit vegetarian?

Acum 18 ani am renuntat la carne in urma frecventarii cursurilor de yoga. Am inteles din prima de ce nu e bine si am renuntat usor la carne.

Ce schimbari ai observat in corpul tau?

Schimbarile le-am observat si eu si cei din jurul meu. Pielea moale, par sanatos, vitalitate debordanta, sanatate deplina, cresterea rezistentei la efort mai ales in sporturile de anduranta (maratoane si ciclism).

Dar in starea ta de spirit?

Sunt foarte linistit si toata lumea observa asta. Consumul de carne te face mai agresiv nu doar fizic dar si in gandire, fapt demonstrat stiintific.

Cum putem face trecerea de la o dieta cu "de toate" la a fi vegetarieni?

E foarte simplu sa renunti la carne si sa treci pe fructe, legume si mirodenii cand ai o motivatie reala si solida in spate. Atunci vine instant. Din experienta mea, elevii mei care aveau indoieli in privinta renuntarii au avut parte de multe tentatii si le-a fost destul de greu sa renunte la carne.

Cu ce inlocuim proteina animala?

Cu cea mai buna proteina: cea vegetala. Sunt tone de cercetari si carti in aceasta directie si acum majoritatea oamenilor stiu ca soia, mazarea, lintea, nautul, ciupercile, drojdia de bere, semintele crude au mult mai multe proteine si sunt mai usor de asimilat de organism.

Care sunt cele mai mari beneficii ale acestei alegeri?

Sanatatea cred ca este pe primul loc si nu doar fizica ci si mentala si sufleteasca. Am constiinta impacata ca din masa mea nu a suferit nici un animal.

De ce nu vegan sau raw vegan?

In acest moment al vietii mele am ales sa consum si legume gatite pentru ca ador sa gatesc. Maninc zilnic fructe si legume crude. Alternez. Imi place sa imi ascult organismul. Nu vreau sa fiu un vegan care consuma verdeturi si se vede pe fata lui ca nu-i place asta. Cunosc multi vegani extremisti si asta le face mai mult rau. Echilibru in toate e o deviza a mea.

Ai lansat de curand o noua carte intitulata ”Vegetarianul - Povestea Ta." Cui anume se adreseaza cartea si ce anume gasim in ea?

Cartea se adreseaza tuturor, chiar si celor care sunt vegetarieni. Este scrisa intr-o maniera originala cu multe intrebari de natura psihologica in care face cititorul sa constientizeze un adevar pe care il avem in fata. Cartea este plina de informatii despre nocivitatea consumului de carne privite din punct de vedere moral, religios, medical, stiintific si este scrisa sub forma de poveste si nu tehnic, ceea ce o face aparte in lumea cartilor despre alimentatia vegetariana.

Din ce anume se compune un mic dejun vegetarian hranitor?

Contrar multor nutritionisti eu nu mananc dimineata. Ma simt foarte hranit si odihnit dimineata si nu imi cere corpul hrana. Pe la ora 12 imi fac un suc la storcator cu presare la rece din fructe si legume. Cu toate ca fac sport si yoga zilnic acest stil alimentar imi satisface toate necesitatile.

Cu ce anume se combina cel mai bine dieta vegetariana din punct de vedere al stilului de viata?

Cu tot cred ca se combina. Sa luam cazul meu. Cu sport merge (sunt destui sportivi de talie mondiala vegetarieni ), cu yoga merge perfect, cu arta la fel si cu orice fel de meserie. Istoria ne-a aratat ca oameni precum Pitagora, Leonardo Da Vinci, Einstein, Tolstoi, Tesla si altii au reusit si prin alimentatia vegetariana sa lasa ceva in urma lor.