Moda este un obicei superficial al omului. Un tribut pe care-l platim vanitatii fiintei umane, zicea asta un designer celebru. Oamenii care se ocupa de moda sunt mai degraba asociati lucrurilor superficiale. De aceea poate e mai greu de inteles Florin Dobre. De recunoscut il recunoasteti dupa mustata eleganta, dupa Citroesnul DS. Si dupa gasca de baieti eleganti, cu barba si aparitie cu care se deplaseaza. In fine, deci designerul Florin Dobre!

Cum te-ai apucat de ce faci? Cum ai devenit designer?

In anii ‘90, anii adolescentei mele, au aparut primii mari influenceri de pe MTV, un post respectabil la acea vreme, care a scos din mine dorinta de a arata ca ei. In acele vremuri ceva de firma parea echivalentul unui Ferarri asa ca m-am pus pe facut haine.

Daca nu erai designer, ce erai?

In copilarie nu as fi dat fotbalul pe nimic dar mai am si alte curiozitati pe care as fi putut sa le fac meserie, totusi am ales-o pe aceasta si i-am ramas fidel de aproape 20 de ani. Ma bucura ca uneori pot aduce o bucurie neasteptata unui om simplu, cu anumite necunoscute ale vietii, care se poate transforma intr-un om voios si respectabil. Chiar daca aspectului exterior nu trebuie sa ii dam foarte mare importanta uneori ne poate ajuta sa intalnim oamenii frumosi din viata noastra. Asta uneori poate da incredere oamenilor.

Ti s-a parut vreodata ca nu faci ce trebuie? Ca nu-ti iese, adica?

Uneori chiar nu iese, imi asum vina imi cer iertare si merg mai departe. Asa este in viata.

Cand te-ai simtit cel mai apreciat in ceea ce faci?

Nu ma simt apreciat in mod deosebit, probabil sunt atat de mandru sau de perfectionist incat doar complimentele dusmanilor m-ar multumi. Nu imi place sa fiu laudat dar am o vorba, “Nu ma lauda ca nimeni nu stie sa o faca mai bine decat o fac eu!”.

Ai acel Citroen dupa care te recunoaste lumea. Care e povestea lui?

Povestea lui a devenit povestea mea! Ma bucur ca bucuria si placerea pe care o emana o astfel de masina a creat un adevat val in randul tinerilor si astazi vad masini clasice nu doar la parade sau in garaje ci chiar pe strada, ea fiind promotorul acestui stil de viata. Ani de zile era printre foarte putinele masini care flutura pe strazile Bucurestiului, iar astazi ma intalnesc in trafic cu multi tineri care au abordat acest stil de viata.

Cat te-a costat si cat te costa?

Sper ca odata cu “faimosul” proprietar pretul sa se fi triplat! Pretul la o astfel de masina pleaca in functie de nivelul “sanatatii” ei, costurile fiind diferite de la an la an, in functie de necesitati. Dar cand iti cumperi o astfel de masina trebuie sa iti asumi acest lucru si sa nu te uiti la costuri e clar ca, costa mult!