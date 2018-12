Grasimile sunt de 3 feluri: nesaturate, saturate si trans. Cele saturate sunt bune pentru inima, sunt lichide la temperatura camerei si se gasesc in nuci, semințe, uleiuri vegetale si fructe de mare. Cele saturate sunt solide la temperatura camerei si se gasesc in proteina animala, carne, unt, dar si in uleiul de cocos si in cel de palmier.

Grasimile trans sunt grasimi lichide aduse in stadiu solid printr-un proces numit hidrogenare. Acestea se gasesc in alimentele prajite, in mancarea procesata si cea de tip gustare ambalata. Acestea sunt nocive inimii.

Medicul nutritionist Brianna Elliott spune ca importanta este sursa de unde provine grasimea. Cele din alimentele procesate nu ne fac bine, spre deosebire de cele care provin din avocado sau din carnea animalelor hranite ecologic.

Aceasta este de parere ca uleiul de masline este un exemplu de grasime sanatoasa.

