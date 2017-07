Frigiditatea reprezinta o problema despre care multe dintre femei refuza sa vorbeasca si, drept urmare, nu stiu cum s-o depaseasca. Despre cauzele aparitiei acestei afectiuni, despre cum o poti recunoaste si mai ales cum o poti trata, am stat de vorba cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare in infertilitate.

Statisticile la nivel mondial spun ca frigiditatea afecteaza una din zece femei si putine dintre acestea sunt diagnosticate din cauza faptului ca nu merg la doctor sa le impartaseasca problema cu care traiesc, ne-a dezvaluit dr. Vythoulkas. Frigiditatea, înainte de toate, reprezintă o disfunctie sexuala feminina, ce se manifesta prin aversiune fata de activitatea sexuala, reducerea sau chiar absenta libidoului si incapacitatea de a avea orgasm in timpul actului sexual cu partenerul de viata (dar si in cazul masturbarii).

Frigiditatea este clasifiata in doua tipuri:

– aceasta are loc atunci cand femeia nu a simtit vreodata atractie sau dorinta sexuala si nici nu a ajuns la orgasm;

Frigiditate secundara – apare in cazul femeilor care au avut o viata sexuala normala si care in urma unor factori emotionali, psihologici sau fizici si-au pierdut interesul pentru activitatea sexuala si se confrunta cu lipsa orgasmului;

In lupta cu frigiditatea, primul pas care trebuie facut de femeia care se confrunta cu aceasta afectiune este sa mearga la medicul specialist pentru a depista cauzele aparitiei acesteia. De cele mai multe ori, principala cauza este una de natura psihologica, ce se manifesta prin teama, inhibitii, stres, anxietate. Toate isi gasesc explicatii in trecutul pacientei, care este posibil sa fi traversat perioade traumatizante, o viata de cuplu nesatisfacatoare sau chiar oboseala cronica. Cauzele medicale ce pot duce la aparitia frigiditatii, a continuat dr Vythoulkas, sunt in legatura cu posibile malformatii vaginale, dereglari hormonale, boli cardiovasculare, diabet zaharat, perioada post-partum sau dupa un avort. O alta cauza importanta este absenta lubrifierii locale, determinata fie de lipsa preludiului sau de uscaciunea vaginala netratata. Tot printre cauze se numara durerea aparuta in timpul actului sexual, simptom ce poate sa apara in urma unor infectii, a unei vaginite sau a existentei unor rani pe colul uterin.