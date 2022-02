Bianca Drăgușanu și-a reinjectat buzele! Noul look este exact ceea ce și-a dorit vedeta și le-a arătat fanilor rezultatul final

Bianca Drăgușanu și-a topit acidul hialuronic din buze, iar apoi le-a reinjectat, asta pentru a ajunge la aspectul pe care îl dorește. Vedeta le-a arătat fanilor noile sale buze de care este extrem de încântată.

Bianca Drăgușanu este o împătimită a intervențiilor estetice și nu are de gând să renunțe vreodată la ele. De curând, diva și-a anunțat prietenii virtuali că și-a topit acidul hialuronic din buze pentru că nu îi mai plăcea cum arată. Totuși, vedeta nu a stat mult timp fără buzele voluminoase care au consacrat-o și a apelat din nou la ajutorul medicului estetician.

Astfel. Bianca Drăgușanu și-a reinjectat buzele și le-a arătat și internauților rezultatul final. Deși are încâ vântătăi, vedeta este extrem de mândră de noul său look.

"M-ați întrebat de buze. Da, am început să le reinjectez ... aici sunt vânătă. (...) Mi-am mai făcut și dinții. Am niște dinți frumoși pentru că am un medic stomatolog bun, iar eu am avut niște probleme reale cu dantura, printre care și o parodontoză”, le-a spus Bianca Drăgușanu fanilor, pe InstaStories.

Bianca Drăgușanu a mărturisit că decizia de a-și topi acidul din buze a venit în urma nemulțumirii pe care o avea în legătură cu volumul acestora. Diva considera că buzele sale sunt mult prea mari și nu i se mai potrivesc fizionomiei feței, astfel că a făcut o schimbare în ceea privește acest aspect. În prezent, diva a apelat la o intervenție de volumizare a buzelor, însă de această dată, mult mai discretă.

"O să încerc să le remodelez, adică, voi face niște injectări mai subtile, mai finuțe, care să nu răsfrângă buza. Eu aveam atât de multă substanță băgată încât, dacă te uiți la pozele mele, buza de jos se răsfrângea.”, a declarat blondina săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni TV.

Vizionare placuta