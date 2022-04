Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre relația tumultoasă pe care o are cu mama lui Gabi Bădălău. Mama afaceristului nu o acceptă

Pe Bianca Drăgușanu o poți iubi sau o poți urî, nu există cale de mijloc. Dacă Gabi Bădălău are o relație de mai bine de un an cu blondina, mama acestuia nici nu vrea să audă de numele ei. Bianca Drăgușanu a făcut primele mărturisiri despre mama partenerului ei de viață și a vorbit despre lucrurile care se află între ele.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău se iubesc de mai bine de un an și chiar dacă relația dintre cei doi este presărată atât cu despărțiri, cât și cu împăcări, cei doi se simt împliniți și fericiți că s-au găsit unul pe altul.

Nu același lucru s-ar putea spune și despre mama afaceristului, care nu o acceptă pe blondină și care nici măcar nu a vrut să o cunoască pe cea care i-a furat inima fiului ei.

Recent, pe social media a apărut un filmuleț în care Bianca Drăgușanu glumește pe seama relației tumultoase pe care o are cu mama și cu sora lui Gabi Bădălău. Internauții au taxat-o imediat pe divă, iar blondina a vrut să facă lumină în acest caz.

„E un TikTok vechi doar că lumea îl preia și îl repostează. Acolo îi declar dragostea indirect. Nu e făcut la mișto. Mi se par incredibile concepțiile alea despre cum poți să judeci un om pe care nu îl cunoști, doar prin prisma unor bârfe sau întâmplări ale trecutului care nu au legătură cu prezentul. Dacă el este într-o relație cu mine, de peste un an de zile, eu am și calități.

Toate femeile au și părți bune și părți rele, dar mi-ar fi plăcut să stau de vorbă cu ea ca de la femeie la femeie și ca de la mamă la mamă. Eu cu siguranță sunt un om inteligent, pe care, dacă fiul ei mă iubește, înseamnă că am și calități. Altfel de ce se trezește lângă mine de un an jumate.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru wowbiz.ro.

Mai mult, Bianca Drăgușanu a declarat că mama lui Gabi Bădălău nu ar fi avut cum să nu o iubească dacă i-ar fi oferit șansa să îi arate cine este ea cu adevărat.

„Eu chiar mi-aș fi dorit să lase deoparte orgoliul, că oricum nu cred că am rănit-o eu vreodată acolo și aș fi vrut să își dea seama despre mine că sunt o femeie echilibrată, care am o afacere, un copil, îi sunt fidelă lui, suntem într-o relație de peste un an jumătate, în care nu a existat un alt bărbat în viața mea, nici măcar nu m-am gândit la alt bărbat, iar dacă vreodată am avut vreo ceartă cu el, cu siguranță nu eu am provocat-o ci doar am dat apă la moară. Chiar mi-aș fi dorit să stau de vorbă cu ea, de la femeie la femeie, să îi explic că ar fi trebuit să empatizeze un pic cu mine. Dacă ar fi cunoscut un pic situația din interior, cu siguranță m-ar fi iubit foarte tare, dacă mi-ar fi dat ocazia să ne cunoaștem.(…) Deși nu o cunosc, o iubesc, o respect și o admir, mi se pare o doamnă cochetă, frumoasă, inteligentă și mi-aș fi dorit să mă cunoască”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.