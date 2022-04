Bianca Drăgușanu, achiziție de lux după trădarea în dragoste! Înșelată de Gabi Bădălău, diva și-a făcut toate poftele

Bianca Drăgușanu trăiește dezamăgirile la un alt nivel, asta pentru că diva știe ce să facă pentru a trece mai ușor peste trecut. Vedeta și-a achiziționat de curând un bun extrem de valoros și a declarat că banii nu au dezamăgit-o niciodată.

Bianca Drăgușanu este o femeie puternică care știe ce vrea de la viață. Chiar dacă a trăit multe dezamăgiri de-a lungul anilor, blondina a ieșit întotdeauna învingătoare din fiecare încercare a vieții.

Recent, în relația cu năbădăi pe care o are cu Gabi Bădălău, diva a simțit încă o dată ce înseamnă să fii trădată. Deși a avut inima frântă din cauza afaceristului, blondina nu s-a lăsat călcată în picioare și și-a dat seama că nimic nu este mai important decât propria persoană.

Bianca Drăgușanu a vorbit într-o emisiune tv despre modul în care a ales să depășească suferința în dragoste, povestind despre ultima sa achiziție de lux. Așadar, diva nu a stat să își plângă de milă și și-a cumpărat un apartament de fițe în Dubai.

"Mi-am cumprat apartament in Dubai, asta de la nervii de atunci. Eram suparata și am vrut să-mi fac o plăcere, nu am stat pe gânduri și nu regret decizia mea. ", a declarat Bianca Drăgusanu în cadrul unei emsiuni TV.

Bianca Drăgușanu, trădată de mai multe ori în dragoste

Bianca Drăgușanu nu este la prima situație de acest gen, asta pentru că, de-a lungul timpului, diva a povestit cum a mai fost trădată și de alți bărbați. În urma lecțiilor învățate, blondina recunoaște că oamenii au dezamăgit-o mereu, însă banii niciodată.

"Pe mine una, banii nu m-au dezamagit niciodata, dar barbatii mereu, Și nu doar barbatii, în general oamenii. Eu nu ma mai incred in oameni, prefer sa fac bani, sa imi fac poftele si cam atat. Oamenii azi sunt, maine nu, azi te iubesc si cand inchizi ochii te inseală.", a mai spus Bianca Drăgușanu.