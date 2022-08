Marian și Andreea de la Mireasa și-au spus Adio! De ce s-a ajuns la destrămarea relației?

Zvonurile cu privire la separarea celor doi concurenți de la Mireasa - Capriciile iubiri au fost răspândite pe rețelele de socializare. Marian a vorbit cu urmăritorii si a confirmat despărțirea de cea cu care se vedea o viață întreagă împreună.

Marian și Andreea, unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri de la Mireasa - Capriciile iubiri și-au spus Adio, iar fostul concurent a confirmat separarea.

Zvonurile cu privire la despărțirea celor doi erau vehiculate de mult timp pe rețelele de socializare, însă niciunul dintre cei doi foști concurenți nu a declarat nimic cu privire la acest subiect, până acum.

Aflat la un eveniment în Italia, Marian a vorbit cu susținătorii și cu cei care îi urmăresc activitatea pe social media și a confirmat, din păcate, despărțirea de aleasa inimii sale. Așadar, Marian și Andreea nu mai formează un cuplu, însă motivele nespărțirii rămân în continuare necunoscute.

Marian a recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă și spune că își dorește să treacă cât mai repede peste situația aceasta, pe care nu și-a imaginat că o va trăi atât de curând.

„Vă salut, prieteni. Sunt în Italia, într-o locație frumoasă unde urmează să am un eveniment. Fac acest video pentru că am primit foarte multe mesaje referitoare la relația mea cu Andreea. Vreau să confirm și să vă spun că da, este adevărat. Drumurile noastre, așa a fost să fie, merg pe căi diferite. Prea multe nu am de spus. Să dea Domnul să trecem peste această perioadă destul de dificilă, zic eu. Și, o să vedem ce va fi. Vă doresc tot binele din lume.”, a mărturisit Marian pe social media.

Fanii au vrut sa știe ce anume i-a determinat pe cei doi foști concurenți să pună capăt relației, însă Marian a păstrat discreția. Andreea nu a făcut nicio declarație, până în acest moment, cu privire la separarea cu Marian.

„Am ales să fac acest videoclip deoarece așa am simțit că acum e momentul să știți!”, a scris fostul concurent de la Mireasa.

Vizionare placuta