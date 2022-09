Monica Bârlădeanu, secretele frumuseții la 43 de ani. Actrița doarme în frig și astfel se menține mereu tânără

Monica Bârlădeanu împărtășește secretul frumuseții sale naturale, asta pentru că actrița nu a apelat niciodată la intervenții estetice. Unul dintre secretele sale este să doarmă la 17 grade, indiferent de anotimp.

Monica Bârlădeanu are 43 de ani și știe cum să se mențină mereu tânără și frumoasă. Vedeta nu a apelat niciodată la intervenții estetice și nici nu are de gând să o facă. Pentru a arăta impecabil, Monica Bârlădeanu are o rutină de la care nu se abate, iar unul dintre lucrurile care o ajută este să doarmă în frig. Mai exact, actrița se menține tânără având o temperatură de 17 grade, pe tot timpul anului, în camera în care doarme.

„Aprilia, managera mea, știe și îmi tot zice că reușesc să mă mențin așa pentru că dorm la 17 grade. Dorm în frig. Eu nu am nicio problemă să dorm în frig, sunt pe aer condiționat, pe frig, îmi place pe rece, să fie cât mai rece. Dincolo de asta, îngrijirea pielii pentru mine este pasiunea absolută. Mă pasionează tot ce nu implică intervenții, pentru că dacă intervii modifici trăsături.

Dacă ai modificat trăsături e o problemă. Dar tot ce înseamnă stimulare, potențare a trăsăturilor pe care tu le ai deja, la asta sunt cel mai deschis om. Mă documentez, mă duc fac stimulări, lasere și așa mai departe”, a povest Monica Bârlădeanu, pentru EGO.ro.

Chiar dacă nu a ajuns pe mâna medicului estetician, actrița apelează în mod frecvent la proceduri de înfrumusețare, mai ales la nivelul feței. Îngrijirea tenului este una dintre pasiunile sale, mai ales că de mică a învățat de la mama sa că este important să aibă grijă de pielea feței și să se hidrateze corespunzător.

„Am început cu îngrijirea pielii, nu am început cu make-up să știi. La make-up aveam restricții, nu mă lăsa, dar am început cu îngrijirea pielii, creme mai furam de la mama și mi se părea foarte fain. Dar și mama încuraja treaba asta, adică mă sprijinea în sensul ăsta. Și epilatul țin minte că s-a întâmplat destul de devreme, adică ea mi-a făcut o formă de educație așa activă în sensul ăsta", a adaugat Monica Bârlădeanu.

Vedeta spune că are mare grijă la tenul ei, iar în liceu nu a pus strop de machiaj pe față. Monica Bârlădeanu a absolvit un liceu pedagogic, iar în clasa ei erau doar fete care nu erau preocupate de machiaje sau lucruri extravagante.

"Nu m-am dus niciodată la școală machiată. În clasa 11-a eram încă la liceu pedagogic, adică nimeni din clasă nu era extravagant, eram mai mult niște copii cuminți. Eram doar fete și nici nu prea aveam pentru cine să ne machiem, nu prea aveam băieți, adică na. Am fost pe cumințenie mai degrabă”, a mai declarat actrița.

