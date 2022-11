Anamaria Prodan, copilărie departe de mama sa. Ce a avut impresara să îi reproșeze celei care i-a dat viață?

Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri intime din viața sa, în emisiunea În Oglindă, de la KanalD. Vedeta a vorbit despre copilăria sa și despre dorul imens pe care l-a simțit în toți anii în care nu a avut-o pe mama sa alături.

Anamaria Prodan a mărturisit că a fost crescută de bunică, în Dăbuleni, iar părinții săi o vedeau în zilele de duminică, o dată la două săptămâni. Impresara a crescut cu dorul de mamă, iar, adolescentă fiind, aceasta i-a reproșat părinților ei că nu sunt lângă ea, atunci când are cea mai mare nevoie.

„De la două săptămâni am plecat din București. M-am născut în București, dar m-a luat bunica și a decis să mă crească ea. A zis că părinții mei sunt tineri și nu știu ei să mă crească. Iar mama era deja vedetă, avea concerte, n-avea timp. Mama s-a enervat. Au venit la Dăbuleni, au stat cu mine o vreme, apoi la două luni iar m-au luat la București. Apoi s-a supărat bunica și iar m-a dus la Dăbuleni. De la 6 luni, am rămas la Dăbuleni”, a povestit Anamaria Prodan, pentru KanalD.

Vedeta a mai spus că atunci când era mică, ea își vedea mama o dată pe an. Ionela Prodan avea foarte multe turnee atât în țară, cât și în străinătate. Artista își motiva plecările spunându-i Aneimaria Prodan că pleacă pentru a-i oferi ei tot ce este mai bun, iar atunci când va ajunge la maturitate va înțelege toate aceste lucruri. Acum, impresara i-a dat dreptate regretatei sale mame.

Mai mult, vedeta a declarat că pentru mama sa nu existau sărbători, ea fiind întotdeauna plecată pentru a participa la diverse evenimente.

„Nu știu dacă mamei i-a fost greu fără mine la București pentru că eu am trăit viața mamei mele copie la indigo. Cred că i-a fost greu. Că și mie îmi este când plec de acasă, dar știu că mă duc să muncesc să le ofer copiilor totul. Mama era plecată non-stop, prin țară și străinătate. O vedeam o lună pe an. În rest era în turnee.

Sărbători nu existau pentru că ea cânta – avea concert de Revelion, de Crăciun, de Paște. Foarte ciudat să crești așa. În mintea mea de copil clar o puneam la zid, adolescentă fiind, i-am reproșat. A zâmbit și mi-a spus că atunci când am să mă maturizez, am să înțeleg. Pentru că în viață nu poți avea totul”, a mai spus impresara, în emisiunea lui Mihai Ghiță.