Andreea Bălan și George Burcea, două petreceri de vis pentru fetița lor, Clara! Cum s-a distrat micuța la aniversările sale?

Micuța Clara a împlinit 4 ani, motiv pentru care ambii ei părinți au vrut să îi pregătească o zi de naștere perfectă. Chiar dacă Andreea Bălan și George Burcea sunt separați și oficial divorțati, după un proces ce a durat 2 ani, ei au avut grijă ca fetiței lor să nu îi lipsească nimic.

Primul care a sărbătorit-o pe Clara a fost George Burcea, care i-a pregătit o surpriză alături de Viviana Sposub. Actorul s-a deghizat într-un personaj animat, iar surpriza pentru Clara a fost una din prințesele ei preferate. Clara și Ella s-au jucat și au râs cu tatăl lor și cu Viviană, iar la sfârșit au avut parte de un tort delicios.

Și Andreea Bălan i-a făcut Clarei o surpriză minunată, la ea acasă. Clara a avut parte de invitați, printre care fiul Lavinei Pîrva și a lui Ștefan Bănică Jr,, fiicele lui Tavi Clonda și ale Gabrielei Cristea, dar și alte prietene de ale fetiței.

Artista a amenajat un decor special pentru poze și a avut ca animatori prinți și prințese. La sfârșit, totul supra-etajat a fost deliciul serii.

Andreea a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, urându-i fiicei sale o viață frumoasă, plină de bucurii. Ea nu a uitat că în urmă cu 4 ani, la nașterea Clarei, a suferit un stop cardiorespirator, iar inima i s-a oprit pentru câteva minute. Acum, artista este recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit și spune că acea experiență dureroasă a făcut-o să fie un om mai bun.

„Am avut parte de foarte multe experiențe, emoții și trăiri în viața mea până în prezent (bune și rele), dar, de departe, cea mai importantă, frumoasă dar și grea experiență, este cea de acum 4 ani. În ziua de 4 martie 2019 am dat viață și totodată am renăscut la viață?

Clarita a venit pe lume și inima mea s-a oprit pentru câteva momente, iar Dumnezeu a vrut să revin la viață și să am grijă de cele două minuni. Nu am cum să uit vreodată acele clipe grele, dar sunt recunoscătoare că mi-au fost date să le trăiesc, deoarece azi sunt mai înțeleaptă, mai bună, și mai împlinită că niciodată”, a scris îndrăgita artistă pe Instagram.