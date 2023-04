Prima reacție a Deei Maxer după ce Dinu Maxer s-a afișat cu noua lui iubită. Artistul iubește din nou la o lună de la divorț

Deea și Dinu Maxer au divorțat în urmă cu o lună, spre surprinderea tuturor fanilor celor doi. Deși păreau că nu au nicio problemă și formau una dintre cele mai frumoase familii din showbiz, Deea și Dinu Maxer și-au spus "adio" la notar, însă au rămas să locuiască în același bloc, la etaje diferite.

Dinu Maxer a mărturisit că a suferit enorm după despărțirea de mama copiilor săi, însă acum, la aproape o lună de la divorț, artistul și-a refăcut viața sentimentală. Fostul soț al Deei Maxer s-a afișat cu noua lui iubită și le-a prezentat-o și prietenilor săi. Artistul a recunoscut că se află într-o nouă relație, însă lucrurile sunt încă la început.

Deea Maxer a fost contactată de jurnaliștii de la Spynews pentru a oferi un punct de vedere despre noua relație a fostului ei parter, însă artista s-a ferit să facă vreo mărturisire și nu a dorit să comenteze.

„Nu comentez absolut nimic. Nu am nimic de declarat”, a spus Deea Maxer pentru sursa mai sus menționată.

Înainte ca artistul să confirme povestea de dragoste cu noua lui iubită, apropiații lui au făcut câteva declarații despre femeia care l-a făcut pe Dinu să iubească din nou.

Potrivit click.ro, noua iubită a lui Dinu Maxer este o tânără pe nume Ada, care ar semăna leit cu Nicoleta Luciu, fosta parteneră a artistului de dinainte de mariajul cu Deea Maxer.

„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansator toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei.”, au declarat surse din anturajul din Dinu Maxer, potrivit click.ro.