Soția lui Flick, incident șocant într-un hotel din New York: Nu mi-am luat nici măcar telefonul...

Flick și Denisa Filcea s-au hotărât să se bucure de o binemeritată vacanță împreună cu fiica lor, micuța Eva, în vârstă de 1 an. Cei trei au ales să călătorească în America, cu speranța de a crea amintiri frumoase și de a se relaxa într-un cadru exotic.

Cu toate acestea, vacanța lor a fost marcată de un incident neplăcut care a avut loc în camera de hotel din New York. Într-un moment neașteptat, alarma de incendiu a fost declanșată, provocând panică și agitație în hotelul în care se aflau.

Soția fostului om de radio, Denisa Filcea, a relatat momentul tensionat și cum au reacționat în acea situație. Chiar dacă toată viața a fost pregătită pentru astfel de situații prin exerciții de evacuare, în momentul real al alarmei, lucrurile s-au desfășurat diferit de cum se aștepta.

„A fost foarte interesant! Ideea e că mi-am dat seama că toată viața noastră ne pregătim pentru anumite lucruri… Am făcut exerciții pentru incendiu la școală de trei ori pe an, dar în momentul ăla faci lucrurile total invers. Era coadă la lift, deși scrie pe lift că în caz de incendiu trebuie coborâte scările. Oamenii gândesc altfel în momentul ăla”, a mărturisit Denisa, pentru Antena Stars.

Deși în cameră se aflau și obiecte scumpe, Denisa a realizat că lucrurile materiale nu sunt la fel de importante ca siguranța și binele familiei sale.

„O altă chestie care m-a surprins la mine! Deși aveam foarte multe lucruri scumpe în cameră și întotdeauna m-am gândit de ce să las lucrurile acolo când poate am două minute să salvez ceva. Ideea e că nici nu m-am gândit, am auzit alarma, mi-am luat ceva pe mine, am luat-o pe Eva și am ieșit din cameră cu Flick. Nu am luat absolut nimic, nici măcar telefonul. Nu a fost o chestie intenționată, acela a fost primul instinct”, a mai adăugat soția lui Flick.