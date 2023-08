MIhai Albu regretă că i-a lăsat numele fostei sale soții, Iulia Albu: Cu siguranță a avut și o strategie de a păstra numele...

În cadrul emisiunii „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, designerul Mihai Albu, în vârstă de 60 de ani, a vorbit deschis despre divorțul său de Iulia Albu și despre regretul pe care îl are în legătură cu decizia de a-i lăsa fostei soții numele de familie, la cererea acesteia.

Cei doi foști parteneri au pus capăt căsniciei lor în 2013, după ce au fost căsătoriți timp de un deceniu. Din căsnicia lor a rezultat o fiică, Mikaela, care locuiește cu Iulia Albu.

Mihai Albu a mărturisit că unul dintre cele mai mari regrete ale sale este acela că a fost de acord să îi lase numele fostei soții în urma divorțului. La momentul respectiv, a fost o negociere amiabilă, iar fiecare a cerut ceva de la celălalt. Iulia Albu și-a dorit păstrarea numelui său de familie, iar Mihai Albu a acceptat imediat.

„Îmi pare rău că i-am lăsat numele, că am fost de acord cu păstrarea numelui meu. A fost o negociere pe nume, am fost de acord fiecare cu ce am avut de cerut. S-a mers la notar, noi am divorțat amiabil. Nu cred că dacă nu îi dădeam numele, ar fi zis ceva. Mi l-a cerut și am fost de acord. Acum, indiferent ce face, după mine face lucruri aiurea. Are tot felul de articole rele, se ceartă, eu sunt pomenit acolo, pentru că a păstrat numele. La notar, toate negocierile au mers ok, dar acum realizez că un bărbat nu e bine să îi lase numele fostei soții, pentru că ea se va recăsători, deci, la ce îi folosește?!”, spune Mihai Albu, potrivit Click.