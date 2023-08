Florin Dumitrescu, nervi pe o plajă din Grecia! Juratul a izbucnit pe Instagram

Florin Dumitrescu, celebrul jurat de la Chefi la cuțite, a avut parte de o experiență neplăcută în timpul vacanței sale în Grecia alături de familia sa. În timp ce se afla pe plajă, el a fost deranjat de muzica prea tare din boxele unor petrecăreți, fapt care l-a făcut să realizeze că nu mai suportă zgomotul și agitația specifice unor astfel de momente.

Juratul a mărturisit că nu înțelege plăcerea de a petrece timp pe plajă și de a asculta muzică de club, mai ales că preferă să se bucure de liniștea și sunetul mării.

„Nu înțeleg, nu am înțeles și nu voi înțelege vreodată plăcerea de a sta pe plajă și să asculți muzică de club. Dincolo de faptul că poate nu apreciez eu muzica electro, dar nu îi văd sensul pe plajă. Bumți bumți și nu te auzi om cu om. Pe unde mai pui că e battle între dj de la 2 plaje care pune mai tare și mai haoseală. Uuuu, baby, se vede că am îmbătrânit. Cam așa arată bătrânu` care trage siguranța de la dj desk (n.r. pupitrul dj-ului). Cu toate scuzele de rigoare prietenilor mei dj, dar băh, băiatule, f*&^ off, suntem pe plajă, nici valurile nu se aud”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram.