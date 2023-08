Iulia Albu, jefuită în miez de noapte! Vedeta a ajuns în pijamale la secția de poliție

Iulia Albu a dezvăluit un moment extrem de marcant din viața ei, un incident în care a fost jefuită și a fost nevoită să sară pe geam pentru a scăpa, alături de o prietenă, și să meargă la poliție pentru a raporta incidentul.

Evenimentul a avut loc când Iulia Albu și prietena ei erau cazate într-o casă de oaspeți în timp ce lucrau la un proiect pentru fundația Mihai Eminescu. La un moment dat, au auzit zgomote suspecte în jurul orei 1 dimineața și au presupus că în casă a intrat un hoț. Într-o reacție de panică, cele două au decis să sară pe geamul casei, pentru a scăpa din situația amenințătoare.

„Noi două am sărit pe geamul unei case, la 1.00 dimineața. Aveam un proiect, pentru fundația Mihai Eminescu, a prințului Charles, un program de dezvoltare zonală și stăteam într-o casă de oaspeți. Ziua trebuia să lucrăm cu meșteri locali, să aducem cumva într-o modernitate, meșteșugul lor. Și totul s-a finalizat cu un târg foarte mare, acum mulți ani. Eram cazate într-o casă de oaspeți, și la un moment dat, am simțit că a intrat cineva peste noi. Și am sărit pe geam. Era un parter înalt”, a mărturisit Iulia Albu pentru Cancan.