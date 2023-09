Gabriela Cristea și Tavi Clonda, vacanță ieftină la vecinii bulgari! Ce s-a întâmplat cu finanțele prezentatoarei tv?

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu sunt doar un cuplu de succes în industria divertismentului, ci sunt și pasionați de călători. Vară trecută nu a fost o excepție, deoarece cuplul a pornit într-o călătorie care i-a dus în diverse țări, printre care Franța și Grecia. Cu toate acestea, cea mai recentă vacanță a lor, petrecută în Bulgaria, a fost cu adevărat de neuitat.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda îndrăgesc călătoriile și adoră să-și petreacă timpul împreună, așa că au ales să exploreze litoralul bulgăresc, într-o stațiune frecventată de români. Chiar dacă au optat pentru o destinație mai accesibilă din punct de vedere financiar, cei doi nu au făcut compromisuri în ceea ce privește confortul. Prezentatoarea TV și artistul au savurat câteva zile de relaxare la un hotel care le-a pus la dispoziție toate facilitățile necesare.

Gabriela Cristea nu a ezitat să răspundă criticilor care au comentat pe tema kilogramelor în plus pe care le-ar fi acumulat în timpul vacanței. Prezentatoarea TV a oferit un răspuns elegant, recunoscând că a luat în greutate, deși nu și-ar fi dorit acest lucru, dar subliniind că a savurat fiecare moment din vacanța petrecută alături de soțul ei.

"Ne-am răsfățat cu toate deliciile pe care le-am dorit și am satisfăcut toate capriciile gastronomice. Da, am pus pe mine aproape 4 kilograme, dar le voi da jos, deoarece vom începe o dietă. Ce altceva puteam face? Am fost în Franța, unde mâncarea a fost absolut delicioasă, am ajuns în Grecia, unde am avut parte de bucate extraordinare. Și am vizitat și Bulgaria, unde mâncarea la resort a fost pe măsură. Nu poți ține o dietă pentru tot restul vieții. Am făcut și câteva cumpărături, dar cu măsură și discernământ. Am făcut totul cu moderație", a adăugat vedeta de televiziune.