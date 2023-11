Te-ai trezit vreodată obosită după 8 ore de somn? Iată de ce!

Sănătatea ta este mai mult decât orele de somn ratate: Cum îți poate afecta insomnia buna funcționare a organismului tău și ce poți face pentru a-ți îmbunătăți calitatea somnului.

Ți s-a întâmplat vreodată să te simți obosită înainte ca picioarele tale să atingă podeaua de dimineață deși ai dormit cele 8 ore recomandate? Sau ți s-a întâmplat să te așezi în pat la o oră decentă, dar în toiul nopții să fii încă trează cu gânduri care te țin captivă ca pe o rotiță de hamster? Sunt două scenarii de care ne lovim des și care au urmări mai neplăcute decât crezi și pe termen mult mai lung decât te-ai aștepta.

Ce se întâmplă în corpul tău atunci când nu dormi suficient?

Când vine vorba de a-ți menține sănătatea, somnul este esențial. Lipsa somnului adecvat poate avea un impact semnificativ asupra corpului tău, afectând atât sănătatea fizică, cât și cea mentală. Iată câteva aspecte cheie ale modului în care lipsa de somn îți poate afecta organismul:

Sistemul imunitar slăbit: Lipsa somnului poate slăbi sistemul imunitar, crescând sensibilitatea la răceli și alte infecții virale sau bacteriene. Probleme cognitive și de concentrare: O noapte nedormită poate duce la scăderea concentrării și a performanței cognitive, afectând capacitatea de învățare și de luare a deciziilor. Risc crescut de boli cronice: Insomnia a fost asociată cu un risc crescut de boli cronice, cum ar fi diabetul, bolile de inimă și obezitatea. Tulburări de dispoziție și stres crescut: Lipsa de somn poate conduce la tulburări de dispoziție, anxietate și chiar depresie, afectând astfel sănătatea mentală. Impact asupra metabolismului: Somnul are un rol important în reglarea metabolismului. Lipsa acestuia poate perturba echilibrul hormonal, ceea ce poate duce la schimbări în apetit și creștere în greutate. Citește și: 4 moduri prin care poți face o schimbare în bine în viața ta

Risc crescut de accidente: O noapte dormită prost poate afecta negativ reflexele și timpul de reacție, crescând riscul de accidente auto sau la locul de muncă.

Dacă toate aceste lucruri încep să îți sune cunoscut, trebuie să știi că situația este asemănătoare la nivel global și din ce în ce mai mulți oameni știu că răspunsul la întrebarea ”Oare am dormit bine” este NU.

De altfel, acest lucru este și concluzia unuia dintre cele mai complexe studii din istorie despre calitatea somnului. Acesta a fost realizat de Samsung între 2021 și 2023, analizând 716 milioane de nopți de comportamente legate de somn ale utilizatorilor Samsung Health din întreaga lume.

Am avut ocazia să aflu mai multe informații nu doar despre concluziile acestui studiu, dar și despre soluțiile propuse de Samsung pentru îmbunătățirea calității somnului de la dr. Julie Smith, psiholog clinician și autoarea best-seller-ului internațional ”De ce nu mi-a spus nimeni asta până acum?”.

”Indiferent de ce anume e important în viața ta, pun pariu că somnul și calitatea acestuia vor avea un impact decisiv, în sensul bun sau rău”, și-a început psihologul pledoaria.

Experiența ei a arătat să somnul și starea de spirit sunt dependente una de cealaltă. Atunci când dormi bine, când ești odihnită, iar creierul a avut ocazia să se refacă, automat te simți mai bine inclusiv din punct de vedere emoțional. Pe de cealaltă parte, atunci când nu dormi suficient, ești mai predispusă la anxietate, tristețe sau episoade depresive. Ca într-un cerc vicios, anxietatea, oboseala excesivă și tulburările emoționale te vor împiedica să dormi așa cum are organismul tău nevoie.

Cum îmbunătățești calitatea somnului?

Somnul este alcătuit din mai multe faze:

- Faza de adormire (stadiul 1): În această primă fază a somnului, te afli într-o stare de tranziție între trează și adormit. Este o perioadă de relaxare în care apare o încetinire a activității creierului și a activității oculare.

- Somnul ușor (stadiul 2): Această fază reprezintă aproximativ jumătate din întregul proces de somn al unei persoane sănătoase. În acest stadiu, activitatea creierului încetinește, iar organismul se pregătește pentru somnul profund.

Somnul profund (stadiul 3 și 4): Aceste etape reprezintă somnul profund, în care este cel mai dificil să te trezești. Activitatea cerebrală este redusă la un nivel minim și este dificil să fii trezit de sunete sau alți stimuli. Această fază este crucială pentru refacerea fizică și mentală a organismului.

Faza cu mișcări rapide ale ochilor (REM): Acesta este un stadiu de somn în care activitatea cerebrală seamănă cu cea din starea de veghe. Se caracterizează prin mișcări rapide ale ochilor, vise intense și o relaxare profundă a mușchilor. REM este important pentru consolidarea memoriei și pentru reglarea emoțiilor.

În mod evident, nu ai cum să ții un jurnal de somn și să îți calculezi câte ore ai dormit în fiecare fază, dar din fericire, Samsung Galaxy Watch6 poate face acest lucru pentru tine. Pe parcursul celor 3 zile petrecute alături de Samsung, am avut ocazia să testez întregul ecosistem Samsung și am înțeles cât, cum și de ce dorm prost.

Primul pas a fost să conectez ceasul Galaxy Watch6 la telefon – în cazul meu, un Galaxy Z Flip5. Când am primit produsele, primul meu gând a fost că un om atehnic așa cum sunt eu își va prinde urechile în toate setările și tehnologiile care îți măsoară inclusiv nivelul de oxigen din sânge. Dacă te lovești de aceeași dilemă, sunt mândră să îți raportez că în câteva minute mi-am instalat aplicația Samsung Wearable și mi-am activat contul Samsung Health, chiar eu, de una singură, într-un mod cât se poate de intuitiv și pe bază de click, click next. Atât de simplu!

După configurarea ceasului, am fost sfătuită să îl port pe parcursul somnului, astfel încât să îmi ofere primele indicii despre ce fac peste noapte. Având în vedere că mă aflam în Portugalia, în mijlocul naturii, într-un resort superb, înconjurată de oameni pricepuți și săritori și cu out of office-ul setat, mă așteptam să dorm neîntoarsă.

A doua zi de dimineață, m-am trezit parcă mai obosită decât adormisem, iar Galaxy Watch6 mi-a oferit un raport mai mult decât detaliat despre comportamentul organismului meu în timpul somnului.

Ceasul mi-a arătat că am adormit destul de greu din cauza faptului că am stat prea mult cu ochii în ecrane, iar faza de somn profund a fost insuficientă. M-am trezit de câteva ori peste noapte și m-am foit de parcă voiam să îmi fac numărul de pași în pat. Mai mult de atât, ceasul Galaxy măsoară inclusiv nivelul de sforăit, un alt indicator important al calității somnului. Nu o să intru în detalii aici, dar între noi fie vorba, a trebuit să explic personalului de la hotel că nu, nu am ascuns un motoraș Diesel în bagaj.

De dimineață, am folosit ceasul ca să văd efectele imediate ale unei nopți de dormit superficial. Potrivit măsurătorilor făcute cu Galaxy6, nivelul meu de stres era aproape de limita superioară, oxigenul din sânge era undeva la 92%, iar pulsul trecea ușor de 90 în lipsa activității fizice. Potrivit discuției cu dr. Julie Smith, toate acestea sunt semne clasice ale unui organism neodihnit.

Am aflat și că Samsung Health îți pune la dispoziție propriul tău ”antrenor personal de somn”. Pentru a lua parte la program, trebuie întâi să răspunzi la câteva întrebări și să porți Galaxy Watch timp de o săptămână atunci când dormi. Ulterior, aplicația îți va oferi un raport complet și îți va arăta care este animăluțul care îți reprezintă tiparul. Pe baza acestuia, timp de 4-5 săptămâni vei primi indicații și task-uri care au ca scop construirea unui program complet de odihnă.

Un alt pas important către îmbunătățirea calității somnului este să înveți să îți eliberezi mintea atunci când te așezi în pat. Știm toți această teorie, dar trebuie să recunoști că proverbiala practică ne omoară. În ciuda acestui lucru, există o metodă foarte simplă care te poate ajuta. Atunci când simți că nu îți poți opri mintea, înainte să te culci, ia o foaie și un pix și fă o listă a gândurilor care se învârt repetitiv în cap. Cel de-al doilea pas nu te va surprinde deloc, dar din lipsa exercițiului, pare uneori misiune imposibilă: meditația.

Samsung îți vine în ajutor și în acest sens cu ajutorul Galaxy Buds2 Pro, căștile wireless care îți pot deveni cel mai bun prieten în căutarea unui somn odihnitor. Ghidată de dr. Julie Smith, am descărcat aplicația Calm, dar poți folosi orice altă sursă de sunete și povești liniștitoare. Am conectat foarte ușor căștile la telefon și timp de câteva minute, m-am lăsat acaparată de sunetul meu preferat, o pădure plină de viață care se auzea perfect din Buds2 Pro. Imediat după sesiunea de meditație, am folosit Galaxy Watch6 pentru a măsura nivelul de stres din corp care a coborât simțitor.

Nivelul de stres de dimineață

Fotografie realizată cu telefon personal de la producător diferit

Nivelul de stres după sesiunea de meditație

Fotografie realizată cu Samsung Galaxy Z Flip5

Cu aceste inovații tehnologice de ultimă generație, care sunt cât se poate de ușor de folosit de oameni de toate vârstele, Samsung chiar reușește să contribuie la îmbunătățirea calității vieții oamenilor prin produsele sale. Cu o monitorizare atât de precisă a somnului și multitudinea de soluții personalizate pe care le are în funcție de fiecare nevoie (apnee, stres, obiective de fitness, meditație și multe altele), cele două produse pe care vi le-am menționat în acest articol pot fi un pas important către un stil de viață mai sănătos și o odihnă optimă, mai bună, ale căror beneficii să le resimți în tot ceea ce faci pe parcursul zilei.

Articolul a fost realizat în cadrul infotripului K-Wellness Retreat with Samsung la 7 la Praia do Canal Nature Resort.

Fotografiile de mai jos au fost realizate cu Samsung Galaxy Z Flip5.

Modulul de noapte

Steaua Vega fotografiată cu modulul de noapte