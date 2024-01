Cătălin Bordea este în doliu! Mama actorului s-a stins la 55 de ani, după o luptă dificilă cu cancerul

Cătălin Bordea, cunoscut pentru umorul său debordant și talentul său în stand-up comedy, trece prin momente deosebit de grele. Cea mai importantă persoană din viața lui, mama sa, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani, pierzând lupta cu o boală nemiloasă, cancerul. Înmormântarea va avea loc în Todireni, satul său natal din județul Botoșani. Familia și prietenii lui Cătălin Bordea sunt profund marcați de această pierdere.

Mama lui Cătălin Bordea s-a luptat cu mult curaj și demnitate cu boala necruțătoare, dar, în cele din urmă, corpul său a cedat în fața unei bătălii crunte. Vestea tristă a trecerii acesteia în neființă a umplut inima actorului de durere.

Deși Cătălin Bordea a fost crescut de bunica sa, Aspazia, legătura sa cu mama sa a fost una specială și profundă. În ciuda absenței tatălui său, care l-a abandonat la o vârstă fragedă, Cătălin Bordea și-a exprimat mereu recunoștința și afecțiunea față de mama sa.

Într-un interviu anterior pentru CANCAN.RO, Cătălin Bordea a dezvăluit că mama sa se confrunta cu recidiva cancerului, aducând lumină asupra luptei personale pe care ea o ducea. Cu toate acestea, comediantul a continuat să își ducă viața în mod demn și conștient, recunoscând responsabilitățile sale și valorând fiecare clipă.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.