Nu există ceva bun în Sudul Californiei în care să nu fie implicat și un român. In timpul filmărilor pentru Arca TV, am reîntâlnit-o cu bucurie pe Ana Maria Ferentz. La fel de frumoasă, zâmbitoare și senină, și pusă pe fapte mari. Atunci când merge pe plajă alături de Supai, prietenul ei patruped, Ana Maria compune muzică, susține concerte și merge la audiții.

In România ai fost un super star. In America ai luat totul de la zero. Cum a fost această trecere?

Ana Maria Ferentz: Nu a fost greu pentru că am venit aici să duc o viața normală, ceea ce am și reușit. Să mă canalizez pe mine, să descopăr cum vreau să trăiesc cu adevărat. Am știut de mică faptul că vreau să cânt și că aceasta este marea mea pasiune însă pe parcurs lucrurile au luat o altă turnură. A fost ciudat să mă axez atât de mult pe imagine, pe ce trebuie și nu trebuie să fac, cu cine trebuie să vorbesc și cu cine nu. Viața mea devenise stresantă în condițiile în care tot ce îmi doream era să cânt și să văd oamenii fericiț la concertele mele. In momentul în care mi-am dat seama cât de puțin contează ce cânți, cum cânți în comparație cu imaginea, pe care ți-o poate distruge o televiziune peste noapte, am hotărât să pun punct și să o iau de la capăt. Să plec într-un loc în care nu mă cunoaște nimeni, să descopăr ce mă face fericită și ce contează pentru mine. America mi-a oferit această ocazie.

Cum este să trăiești în America?

Ana Maria Ferentz: Dacă ești un zâmbitor, amabil, talentat și corect, te descurci în orice domeniu și trăiești o viață liniștită și frumoasă. Insă și aici contează imaginea foarte mult atunci când ești artist. Până la urmă, acesta este show-biz-ul:

Ana Maria Ferentz: Avantajul constă în educație și cultură. Am fost nevoită să învăț și să fiu bună la toate.

Care sunt provocările?

Ana Maria Ferentz: Provocarea derivă din diferențele culturale. Dar dacă știi ce vrei, ești atent la detalii și îți dorești foarte mult, este imposibil să nu reușești. America este un pas important pentru mine în dezvoltarea mea personală. Am descoperit lucruri despre mine pe care nu le-aș fi descoperit nici dacă aș fi trăit zece vieți în România. Este important să explorezi această lume. Doar așa te dezvolți. Te dezvolți explorând culturi diferite și luând ceea ce ți se potrivește.

Știu că pregătești proiecte muzicale noi, diferite de ceea ce ai făcut în România. Despre ce este vorba?

Ana Maria Ferentz: Să știi că nu trece zi în care să nu lucrez la un cântec. De-a lungul timpului mi s-a spus că vocea mea este potrivită pentru jazz și este o zonă care îmi place. Asta îmi doresc să creez în viitorul apropiat.