Ai un doctorat in istoria spiritualitatii. Cum s-a nascut aceasta pasiune?

Orice am face in aceasta existenta ajungem in contact cu noi insine la un moment dat. Cu ceea ce simtim, ceea ne doare dar nu vrem sa acceptam, cu acea parte invizibila din noi, care nu se vede, dar care ne modeleaza si influenteaza covarsitor viata si deciziile. Am terminat Facultatea de Stiinte Politice in limba engleza la Universitatea din Bucuresti, urmata de doua masterate(unul in "Comparative Politics: Eastern European Societies" si un altul in Relatii Internationale. Pentru doctorat am ales istoria, pentru ca de unde sa stim cine vom deveni daca nu stim cine am fost? Si tot ceea ce suntem astazi are legatura cu mostenirea spirituala si emotionala de la bunicii, strabunicii nostri, de la obiceiurile si traditiile care ne-au fost impregnate in subconstientul colectiv din care ne alimentam cu totii, mai mult sau mai putin constient. Cand am inceput doctoratul, care se voia a fi o teza de cercetare a impactului fenomenului spiritist in fundamentarea psihologiei ca stiinta independenta precum si in cultura si evolutia societatii de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX, nu stiam daca voi gasi suficiente resurse care sa imi permita sa scriu o teza laborioasa de doctorat. Din pricina perioadei comuniste, multe materiale despre activitatea societatilor spiritiste sau a celor care se ocupau cu metapsihismul in Romania, au fost distruse. Cu toate acestea, am cumparat reviste de pe siteuri unde se aflau la licitatie, si am studiat in arhivele din Paris, Mainz sau Bucuresti despre impactul real al acestui fenomen pentru o societate majoritar ortodoxa si chiar impotriva acestor practici socotite nu doar eretice, dar si imorale de societatea de atunci. A fost o calatorie absolut imprevizibila, intr-un trecut care mi s-a revelat treptat, cu multa putere si convingere istorica. Teza de doctorat s-a transformat intr-o carte, pe care am publicat-o anul acesta, la Editura Pro Universitaria: "Perspectiva istorica asupra fenomenului spiritist din Romania".

Ce este de fapt spiritul? Dar sufletul?

Spiritul reprezinta constiinta eterna bazata pe energie care supravietuieste mortii fizice si pastreaza toate experientele la nivel emotional si spiritual pe care le-am dobandit in aceasta existenta. Sufletul este parte din spirit, el este ansamblul emotiilor si trairilor din viata noastra, dupa moarte el diluandu-se in spirit, caruia ii apartine si la care se intoarce dupa fiecare existenta.

Si cum il putem face fericit? De ce ar trebui sa ne preocupe acest aspect?

Pentru ca de fapt traim doar cu sufletul nostru si din sufletul nostru. Tot ceea ce este in realitatea exterioara este procesat diferit de fiecare dintre noi, in functie de realitatea noastra interioara. Orice emotie, bucurie, necaz pe care il avem ajunge sa aiba un impact asupra noastra si sa ne modifice perspectiva asupra vietii, asupra celorlalti. In permanenta suntem traversati de trairi care sunt o forma de energie, pe care sufletul nostru trebuie sa o pastreze sau sa o elimine. Atunci cand eliminarea emotiilor si gandurilor negative nu se mai produce intr-un ritm suficient de alert incat sa ramanem intr-o stare de echilibru, apar blocajele mentale si emotionale. Un astfel de blocaj este periculos pentru ca ne poate modifica radical perspectiva asupra vietii si asupra celorlalti, pierzand astfel contactul cu noi insine si ajungand sa traim intr-o stare de frica care ne deposedeaza de bucurie si sens.

Exista viata dupa moarte? Rai? Iad?

Viata dupa moarte este un subiect studiat intens de fizica cuantica, din anii 60 pana in prezent facandu-se progrese uimitoare in a demonstra aceasta conexiune intre ce traim aici si ce traim dupa aceasta existenta. Ar fi trist si ciudat sa nu mai existam la un moment dat, doar pentru ca ne dam jos o hainuta, corpul fizic. Spiritul este etern si supravietuieste mortii fizice, luand cu el mai departe tot ce am acumulat in aceasta viata. Iar raiul si iadul sunt, din punctul meu de vedere, doua frecvente vibrationale diferite, la care ne putem acorda oricand. Raiul este linistea si bucuria de a fi in momentul prezent, iar iadul este incapacitatea de a fi bun si de a te accepta pe tine si pe ceilalti asa cum sunt.

Stiu ca esti foarte pasionata de Iulia Hasdeu. Care crezi tu ca este realitatea din spatele acestei povesti invaluite de mister?

Sunt pasionata de familia Hasdeu ca de promotorii unor idei nu doar spirituale, ci si istorice si literare care ne imbogatesc ca si romani dar si entitati spirituale. B.P. Hasdeu nu a fost iertat pentru asocierea sa cu fenomenul spiritist, fiind sanctionat cu trecerea in obliviunea publica a tuturor contributiei sale la cultura romana, prin munca de filolog si savant care nu doar a demonstrat caracterul latin al limbii romane, dar si-a dedicat viata cercetarii si inobilarii istoriei poporului roman

Iulia, fiica sa, careia i-a construit un castel la Campina, a fost un copil genial care din frageda pruncie scria poezii si cunoastea mai multe limbi straine (talent mostenit probabil de la tatal sau despre care aflam ca a invatat limbi precum bulgara sau turca, intr-o seara, inainte de intrevederea cu anumiti oficiali). Hasdeu va fonda revista spiritista si va avea colaborari cu pionieri in domeniul psihologiei din Franta sau Germania, propulsand studiul metapsihismului in Romania. Avem nevoie ca si atunci, si acum, de oameni pasionati si dedicati gasirii adevarului, de orice natura ar fi el: istoric, social sau spiritual.

Multe dintre cititoarele Kudika viseaza sa isi intalneasca sufletul pereche. Ce anume ne poti spune despre acest concept?

Sufletul pereche este un concept frumos, dar care a ajuns sa fie toxic. Viata se imparte intre: inainte si dupa gasirea sufletului pereche. Femeile sunt catalogate in functie de statutul sentimental (de cate ori nu auzim, o femeie singura, nu e cu nimeni, e nebuna, nu sta nimeni cu ea?). Aceasta catalogare totusi nu o auzim la fel de des in cazul barbatilor. Femeile sunt puterea creatoare a lumii, femeia trebuie doar sa fie. Atunci cand este, ea deja are tot. Inclusiv sufletul pereche. Femeia are in ea puterea de a se crea si de a crea, si isi cauta mereu un suflet caruia sa poata sa ii daruiasca iubirea cu care a fost inzestrata in acest scop creator. Ea stie ca iubirea pe care o da este zidirea unei lumi care va dainui, pentru ca iubirea unei femei schimba nu doar un barbat, ci intregul univers. Atunci cand o femeie ajunge la o frecventa vibrationala suficient de inalta incat sa nu mai simta frica sau insuficienta fata de ceea ce este, atunci nu mai trebuie sa faca nimic sa gaseasca sufletul pereche pentru ca acesta va veni de la sine, fiind in acord cu ceea ce emite aceasta. Sunt desigur si relatii karmice, despre care am vorbit in detaliu in emisiunea mea saptamanala, "Drumul catre noi", pe care o gasiti pe Canal 33 Romania dar si pe pagina mea oficiala de facebook Ana Maria Ducuţă. Aceste relatii karmice vin sa ne invete lectii din trecut, pe care nu le-am asimilat inca si sunt de o intensitate care ne poate face sa confundam o relatie karmica cu sufletul pereche.

Tu l-ai intalnit? ;)

Noi nu putem intalni nimic, doar atragem ceea ce este pe frecventa noastra. Sper doar sa fiu in deplina acceptare cu mine mereu, ca sa pot manifesta aceasta acceptare in toate relatiile mele, de orice natura ar fi ele.

Ce urmeaza in viata ta din punct de vedere profesional?

Nu mi-am propus niciodata sa fac ceva anume, asta pentru ca am asistat la procesul meu de transformare emotionala si spirituala cu bucurie si surprindere. Am fost intr-un loc, apoi in altul, m-a durut uneori, alteori am simtit bucurie, si totul s-a petrecut asa cum aveam nevoie in fiecare etapa fara ca macar sa stiu acest lucru. Primesc cu bucurie tot ce vine catre mine si incerc prin ceea ce fac sa dau mai departe din bucuria pe care Divinitatea ne-o daruieste noua cu fiecare respiratie din viata noastra.

Dr. Ana Maria Ducuţă

Woman of the Year from Romania 2019(Dama Godine)

Official facebook page: https://www.facebook.com/anamariaducuta/

Author of "Perspectiva istorică asupra fenomenului spiritist din România": http://www.prouniversitaria.ro/carte/perspectiva-istorica-asupra-fenomenului-spiritist-din-romania

"Drumul către noi" -Canal 33 Romania: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTviFxzTs0PQFEd7UEkBcTY2PQzG9D8oU

Online class : https://www.udemy.com/doable-spiritualityhow-to-connect-with-your-spirit/

Featured foto: arhiva personala