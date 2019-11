Andreea Perju: Nu, nu imi fac picioarele in photoshop

Este una din cele mai active prezente de pe micile ecrane, fie ca vorbim despre televizor sau online. Am reusit, cu greu, sa ii adresez Andreei cateva intrebari despre cele mai interesante aspecte ale vietii sale. Va invit sa cititi un scurt interviu cu o persoana pe care nu ai cum sa nu o indragesti!

Ești tot timpul peste tot: la evenimente, la restaurantul tău, Arezzo, te ocupi de fetițele tale, de blog și Instagram și cine știe câte mai faci într-o zi. De unde găsești toată energia asta și pofta de viață?

Uneori obosesc si eu dar am invatat sa vad partea plina a paharului. Interectionand cu oameni frumosi, din toate punctele de vedere, si zilele mai putin nefaste, prind contur. Si stiu sigur ca fetitele ma tin activa si in forma. Iar tot ceea ce fac pe langa, imi face placere, n-o percep ca pe o corvoada.

Ori de câte ori ajung la restaurantul tău, mănânc până mi se taie respirația. Cum reușești să îți păstrezi silueta trăind în inima ispitei? Ne poți oferi câteva dintre trucurile tale?

Din pacate, nu prea am trucuri de oferit pentru ca ele nu exista. Mananc aproape zilnic la Arezzo iar tot ce este in meniu este testat de mine. Facand locul acesta din pasiune pentru mancare buna, nu-l percep ca pe o afacere, ci ca pe un proiect de suflet unde toate vreau sa fie pe sufletul meu iar daca tu imi spui ca acolo 'mananci pana ti se taie respiratia' inseamna ca sunt pe drumul cel bun.

Mai practici sport? Când? Care?

Am perioade si perioade. Acum sunt intr-o perioada in care nu practic sport, din lipsa de timp, dar merg la masaj cu bambus de trei ori pe saptamana. Asta daca reusesc sa ma tin strict de program. Acest tip de masaj a reusit sa ma modeleze destul de frumos, multi imi zic ca am slabit, eu nepierzand nici macar un kilogram, dar asta nu inlocuieste sportul. Dupa mai bine de 6 luni de masaj, am avut oameni care m-au intrebat daca imi lungesc picioarele in photoshop ca li se pare ca am niste picioare perfecte. Am ras, nu, nu imi fac picioarele in photoshop, asa sunt ele datorita masajului.

Numește trei produse de beauty de care nu te poți lipsi.

Crema cu protectie solara si efect de blur de la SvR, am descoperit acest brand anul acesta si sunt dependenta de el. stick-ul pentru conturul si estomparea cearcanelor de la Embryolisse, il folosesc in fiecare dimineata si e genial si cateva produse de la Moroccanoil pentru texturizarea firului de par.

Să trecem de la trup, la suflet ;) Știu că ești o mare susținătoare a psihoterapiei. Spune-mi te rog care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat din terapie.

De la terapie am invatat ca, pentru o comunicare sanatoasa, e important sa investi sa vorbesti despre tine, despre trairile tale si despre cum te simti tu in anumite situaitii. Momentul in care incepi o discutie incercand sa-l faci responsabil pe cel din fata ta pentru trairile tale, e aproape o discutie pierduta.

Ori de câte ori eu ajung la terapie, gândul îmi zboară inevitabil la fetița mea. Ce anume din tine ai vrea să preia fetițele tale? Și ce nu ai vrea să le transmiți sub nicio formă?

Tot datorita terapiei, am acceptat ca fetitele mele nu sunt extensia mea si n-am de ce sa proiectez pe ele dorinte de-ale mele. Ele au drumul lor, eu sunt sa le indrum pasii, in anumite momente, si sa le sustin neconditionat in tot ce inseamna evolutie. Probabil nu mi-as dori sa preia de la mine frici drept urmare, multe blocaje mi le-am depasit datorita lor iar, pentru asta, le sunt recunoscatoare.

Care este cea mai mare frică a ta? Și cum o gestionezi?

E o intrebare complexa iar raspunsul ar trebui sa fie foarte stufos. O sa ma rezum sa zic ca am crescut cu 'Nu exista nu se poate, exista nu vreau.' Asa ca imi depasesc bariere si limite de cate ori am ocazia, important e sa simt ca sunt eu pregatita si sa n-o fac fiind presata de cineva sau de ceva.

Dar cea mai mare dorința (încă) nerealizată?

Imi doresc foarte mult sa joc intr-un lung metraj si sa ajung in America, sa-l vad pe Al Pacino intr-un spectacol.

Cu ce urmează să ne mai surprinzi în viața ta profesională?

Acum am doua proiecte in care sunt implicata: serialul "Profu' de pe Pro Tv si am dat drumul un nou proiect pe YOUTUBE - Perju Show- daca n-ai dat subscribe te invit s-o faci , care are mult potential si sper sa ajunga acolo unde ne dorim toti cei din echipa.

Vizionare placuta