Cate calorii au nucile? Indicatii si contraindicatii in consum

Unii dintre noi, in aceasta perioada a iernii, spargeam deja nuci si mancam cu pofta miezul plin de vitamine. Ori ne bucuram de gustul nucilor in prajiturile si cozonacii mamelor/bunicilor noastre. De gustul nucilor dorim sa ne bucuram si astazi, intr-o lume in care kilogramele fac probleme aproape oricui. Asadar va propunem sa aflati cat de calorice sunt nucile si ce beneficii aduc acestea sanatatii, precum si lista posibilelor contraindicatii ale acestora.

Cate calorii au nucile?

100 de grame de nuci contin aproximativ 650 de calorii. Insa, fata de multe alte alternative, putem spune ca aceste calorii merita, pentru ca nucile sunt foarte sanatoase.

Nuci - continut nutritional la 100 de grame de miez de nuca:

Grasimi: 65 g

Din care saturate: 5g

Colesterol: 0 g

Proteine: 15 g

Carbohidrati: 14 g

Sodiu: 2 mg

Potasiu: 441 mg

Magneziu: 39% din necesarul zilnic

Fier: 16%

Calciu 9% DZR (doza dilnica recomandata)

Vitamina C: 2%

Vitamine din complexul B: 25%

Care sunt cele mai importante beneficii pentru sanatate ale nucilor?

Beneficiile nucilor pentru sanatate: puternic efect antiinflamator

Nucile contin acid alfa-linoleic, dar si alti compusi cu rol antioxidant si care, totodata, sunt recunoscuti in studii ca avand puternic efect antiinflamator. Inflamatia cronica poate fi urmarea multor afectiuni si totodata triggerul complicatiilro acestora, tocmai de aceea tot mai multi specialisti pun accentul pe dieta cu rol in scaderea inflamatiei.

Foto: Nataliia Kogut/ shutterstock.com

Beneficiile nucilor pentru sanatate: sustin sanatatea inimii si a sistemului cardiovascular

Nucile sunt bogate in acizi grasi omega, acre au rolul de a proteja vasele de sange impotriva aterosclerozei si a placilor de aterom, repsonsabile adesea pentru hipertensiunea arteriala si accidentele vasculare. Ateroscleroza prezinta doua efecte negative: o data ca prin depunerea grasimilor in epretii vaselor ingusteaza lumenul acestora, deci va circula mai putin sange si apar efectele iscamice, dar totodata o placa de aterom rupta produce acumularea trimbocitelor si formarea unui cheag de sange (responsabil pentru acceidentele vasculare trombotice si infarct).

Nucile, dar si alte fructe oleaginoase, precum si carnea de peste se numara printre cele mai bogate alimente in acizi grasi omega, care protezeaza vasele de sange de ateroscleroza.

Beneficiile nucilor pentru sanatate: cresc eficienta dietelor de slabire

Chiar daca nucile raman alimente cu un continut ridicat in calorii, totusi acestea contin nutrienti si fibre care activeaza si accelereaza metabolismul, astfel ca rezultatul final devine favorabil pentru dietele de slabire, nucile avand un efect pozitiv in reducerea surplusului de kilograme.

Beneficiile nucilor pentru sanatate: bune pentru memorie

Nucile se numara printre alimentele ce furnizeaza nutrientii preferati ai creierului, fiind de ajutor in sustinerea proceselor de atentie si memorare. Bogate in vitamine din complexul B, nucile sustin sanatatea sistemului nervos in genral, avand efect benefic si pentru cei care sufera de diverse nevralgii.

Beneficiile nucilor pentru sanatate: sustin sanatatea prostatei

Pentru barbati nucile ajuta foarte mult in ceea ce priveste sanatatea prostatei, iar acest efect se datoreaza unor nutrienti continut in miezul de nuca, printre care si acidul alfa linoleic de care am amintit mai sus ca avand puterne efecte antiinflamatoare.

Care sunt contraindicatiile consumului de nuci?

Nucile sunt in general foarte benefice sanatii, insa exista si cateva ecxeptii.

Nucile sunt contraindicate in alergii

Din pacate nucile sunt destul de alergene, tocmai de aceea multe persoane pot avea alergie la miezul de nuca. In aceasta situatie se recomanda evitarea nucilor din alimentatie.

Nucile sunt contraindicate in hipertiroidie

Pentru ca nucile prezinta un continut destul de ridicat in iod, cantitati mari din acest mineral gasindu-se in special in coaja de nuca, devin contrindicate in cazul persoanelor care sufera de anumite tipuri de hipertiroidie. Iodul este sursa glandei tiroide, iar cand aceasta functioneaza in aexces (hipertiroidie), producand simptome importante cum ar fi tahicardie severa, agitatie, insomnii, transpiratii profuze etc., se recomanda evitarea iodului din alimentatie, care ar oferi "benzina" functiei glandei tiroide.

Sursa foto articol: Krasula/ shutterstock.com

Vizionare placuta