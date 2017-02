Dieta alcalina este ultima moda la Hollywood, iar printre vedetele care apeleaza la acest regim alimentar se numara Victoria Beckham, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow si Kate Hudson. Aceasta dieta incetineste procesul de imbatranire si ajuta la scaderea in greutate, scrie byrdie.co.uk.

Dieta alcalina are numeroase beneficii pentru sanatatea si frumusetea pielii – stimuleaza cresterea nivelului de colagen. Cantitatea de colagen din organism scade pe masura ce inaintam in varsta, asa ca este recomandat consumul de fructe si legume care stimuleaza productia de colagen.

In plus, colagenul previne aparitia inflamatiilor, imbunatateste aspectul pielii si actioneaza precum o bariera naturala impotriva factorilor nocivi.

Dieta alcalina – de ce o folosesc Victoria Beckham si Jennifer Aniston

Dieta alcalina nu este un concept nou, aceasta a fost folosita inca din cele mai vechi timpuri si isi are radacinile in sistemul Ayurveda. Dieta presupune separarea alimentelor pe categorii – acide si alcaline. Folosind o explicatie generala, acest regim alimentar ajuta la imbunatatirea pH-ului din organism, prin reducerea nivelului de acizi provenit din alimente procesate, carne rosie, alcool sau cafea. Se recomanda consumul de alimente alcaline, cum ar fi alimente verzi, morcovi, avocado sau quinoa.

Persoanele care promoveaza dieta alcalina sustin ca multe boli, printre care si cancerul si bolile autoimune, sunt cauzate de aciditatea sangelui (pH-ul corpului), care devine mai acid in urma consumului de alimente nesanatoase. Consumul de alimente alcaline ajuta la imbunatatirea sanatatii si la pierderea kilogramelor in plus.

foto interior si prima pagina: ChameleonsEye , Shutterstock