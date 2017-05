Somnul este extrem de important. O singura noapte sa nu reusesti sa te odihnesti cum trebuie si totul se schimba - a doua zi esti mai nervoasa, iti este greu sa te concentrezi, nu interactionezi cum trebuie cu oamenii din jurul tau.

Stresul, orele petrecute la birou, pe scaun, in fata laptopului/ calculatorului - toate fac ca musculatura spatelui sa fie rigida si ne impiedica sa ne relaxam inainte de somn. De aceea multi dintre noi reusesc sa adoarma foarte greu sau nu au parte de un somn odihnitor si profund in timpul noptii.

Am gasit pe BrightSide cateva trucuri simple dar eficiente pentru relaxarea musculaturii spatelui astfel incat sa adormim mai repede si sa avem parte de relaxare pentru a ne incarca bateriile pentru urmatoarea zi.

Aceste mici exercitii pot fi facute chiar si pe pat si se potrivesc indiferent de conditia fizica.

1. Pawanmuktasana

Pawanmuktasana ajuta la relaxarea coloanei vertebrale, in special in zona lombara si a coastelor, in doar un minut. In plus, aceasta pozitie de yoga regleaza si activitatea intestinului.

Este important sa fie facuta dimineata.

Cum se face: te intinzi pe spate si te relaxezi. Indoi genunchii si, inainte de a inspira, iti atasezi mainile si iti inconjori genunchii cu ajutorul acestora. Cand expiri tragi genunchii catre tine, apasandu-i pe stomac.

Respira adanc, concentrandu-te pe diafragma. Cand inspiri picioarele se indeparteaza usor de abdomen, iar in timpul expirarii se apropie. Stai in aceasta pozitie timp de 8-10 respiratii - aproximativ un minut.

foto: fizkes, Shutterstock