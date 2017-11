Prunele uscate contin: vitamina A, C si grupul B, fibre, potasiu, cupru, calciu, magneziu, seleniu, fier si putine calorii. De asemenea, prunele uscate ofera organismului o cantitate de fibre, care potolesc foamea si o amana pentru mai multe ore.

foto interior si prima pagina: Sea Wave Shutterstock

Cercetarile moderne efectuate in laboratoare confirma faptul ca prunele uscate sunt un aliment delicios, dar si un medicament de nadejde in caz de nevoie.

Atat proaspete, cat si uscate, prunele constituie subiectul a numeroase cercetari datorita continutului mare de fitonutrienti numiti acizi neoclorogenici si clorogenici. Substantele gasite in prunele proaspete si in prunele uscate se numesc fenoli, iar proprietatile lor antioxidante au fost indelung studiate. Aceste substante sunt cunoscute, in special, pentru eficienta in neutralizarea radicalului liber al oxigenului numit anion superoxid.

Abilitatea prunelor uscate de a stopa raul facut de oxigen celulelor noastre este data si de continutul de beta caroten.

