Exista un motiv pentru care Dumnezeu iti scoate in cale anumiti oameni si apoi ii lasa sa plece din viata ta

foto interior si prima pagina: Anna Ismagilova Shutterstock

Oamenii spun intotdeauna ca nu poti explica motivul pentru care simti anumite lucruri cu privire la o persoana respectiva. De ce simti ca esti conectata cu unii oameni, de ce nu te intelegi bine cu altii sau de ce simti brusc ca esti atrasa o persoana pe care abia o intalnesti. Ceea ce uitam noi este ca Dumnezeu ne apropie de anumiti oameni pentru ca acestia sunt oamenii de care avem nevoie in viata noastra chiar acum. Acestia sunt cei care ne vor invata lectii importante despre viata sau despre noi insine.

Exista un motiv pentru care Dumnezeu pune in miscare rotitele inimii cand vine vorba despre o anumita persoana si un motiv pentru care esti mai atasata de unele persoane decat de altele.

Uneori, punctul in care esti in viata ta determina ce fel de oameni atragi si cred ca aceasta este frumusetea destinului, Dumnezeu iti trimite in cale oamenii de care ai nevoie exact la momentul potrivit. El iti ofera raspunsurile pe care le cauti prin acesti oameni. El iti lumineaza calea apropiindu-te de oamenii care scot la iveala cele mai bune lucruri din tine. El te ajuta cand treci printr-un moment dificil, apropiindu-te de cei care sunt capabili sa te scoata din intunericul tau si sa te ajute sa mergi mai departe.

Problema este ca uneori incercam sa pastram acesti oameni care vin temporar in viata noastra langa noi pentru o vesnicie. Insa nu acesta este rolul lor. Nu sunt meniti sa ramana in viata noastra pentru totdeauna. Dumnezeu i-a scos in calea ta pentru a fi acolo doar pentru o perioada scurta de timp. Dumnezeu i-a scos in calea ta pentru ca ei sa te ajute sa te pregatesti pentru a ii intampina pe oamenii care sunt meniti sa ramana alaturi de tine pentru totdeauna.

Nu trebuie sa fim tristi si nici sa ne simtim raniti atunci cand acesti oameni pleaca. Noi nu intelegem ca destinul ne-ar lua ceva atat de frumos, dar daca privesti lucrurile dintr-o alta perspectiva, iti dai seama ca daca ei ar ramane in viata ta, frumusetea relatiei voastre ar disparea, dragostea ar muri, povestea lor nu te va mai inspira si se vor transforma intr-o povara pe care nu esti menita sa o porti, totul va face sens.

Esenta eliberarii este increderea. Increderea ca aceasta poveste este frumoasa asa cum este ea: temporara.

Poate ca acesti oameni sunt ingerii care ti-au fost trimis pentru a invata o lectie, pentru a iti vindeca sufletul sau pentru a deveni o persoana mai buna. Cand timpul lor s-a terminat, ei dispar din viata ta pentru a ajuta alte persoane si tot asa.

Poate ca acesti oameni te invata cum sa renunti la trecut, cum sa te desprinzi de durerea care iti apasa sufletul, cum sa iti vindeci inima.

In momentul in care vei inta;ni persoana care este menita sa ramana pentru totdeauna alaturi de tine, iti vei da seama imediat. Pentru ca vei intelege diferenta dintre cineva care iti atinge mana si cineva care iti atinge sufletul.